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ARIEL II遊艇750萬元賣出 台南企業家大手筆購入自用

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南分署依強制執行法相關規定，以變賣方式，將遊艇以750萬元賣給台南在地塑膠製品公司。記者邵心杰／翻攝
台南分署依強制執行法相關規定，以變賣方式，將遊艇以750萬元賣給台南在地塑膠製品公司。記者邵心杰／翻攝

行政執行署台南分署受理台北地檢署囑託執行一艘停放在安平漁港張姓被告所有ARIEL II遊艇，本周二公開拍賣流標，今天改用變賣方式，以750萬元賣出，中午即繳清款項。買家是台南市一塑膠製品公司，陳姓負責人說，購買遊艇是為了自用休閒，讓人見識在地企業家驚人的消費能力。

台南分署表示，拍賣遊艇船籍港為馬來西亞蘭卡威，總噸位為41噸的動力遊艇，2005年建造，底價1076萬元，保證金215萬2000元。台南分署首次拍賣千萬遊艇，提供帶看服務，方便有興趣的買家近距離觀看遊艇外觀及內裝。

ARIEL II遊艇本月24日公開拍賣，但無人應買流標，為避免遊艇長時間扣押，造成遊艇價值降低，及產生高額的停泊費用，台南分署於第一次拍賣程序結束後，積極尋找可能的買家，並接獲該公司願以750萬元購買的訊息。

台南分署徵詢台北地檢署及透過北檢詢問張姓被告是否同意以750萬元的價格將遊艇變賣，在獲得三方同意後，台南分署依強制執行法第114條之2第3項規定，以變賣方式，將遊艇以750萬元賣給台南在地塑膠製品公司。

遊艇 馬來西亞

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