發燒確定不能搭！台鐵4月1日起量測體溫 逾37.5度拒載

救國團民國109年青年獎章得主今天公布，共10名來自醫學、消防、法律、公益等不同領域的優秀青年獲獎。獲獎者之一社團法人天使協會創會理事長朱愛琪，長期投入手語服務，她說，近來因中央流疫情指揮中心的記者會，讓不少民眾看見手語服務的重要，她的英文名字是Angel（天使），期許自己能成為別人生命中的天使。

2020-03-27 14:29