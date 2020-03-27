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發燒確定不能搭！台鐵4月1日起量測體溫 逾37.5度拒載
清明假期即將到來，台鐵表示，為避免出現防疫破口，提前至4月1日起量測體溫，若體溫超過37.5就不得搭乘，比之前僅規勸就醫、不強制拒載防疫更升級。
台鐵表示，原本規畫4月1日起進行34站量測體溫，4月30日前全面實施，考量清明假期旅客人數眾多，為避免出現「防疫破口」，交通部長林佳龍特別指示台鐵局研議提前辦理。
台鐵表示，清明連假即將來臨，預期車站將湧現出遊、掃墓人潮，台鐵局遵照中央疫情指揮中心及交通部指示，自4月1日起量測體溫，乘客複測時體溫超過37.5度者不得搭乘。
台鐵表示，也已協調站區內超商業者、藥妝店，協助販售布質口罩，目前台鐵49個車站設有73家便利店及8家藥妝店，預計4月1日起即可提供布口罩發售。
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