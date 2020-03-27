網友問台灣美景 意外釣出超多私房景點

有網友在PTT發問，求網友推薦會讓人真心讚嘆「很美的」台灣美景，引來許多網友回覆，除了最經典的「太魯閣」、「北海岸」、「阿里山」外，也意外釣出許多網友的私房景點，更有網友大方分享美景照片，讓人一飽眼福。

網友在PTT發文：「台灣沒文化沒天景，不像歐美或日本，到處都美麗。就算偶有佳作（例如淡水天元宮櫻花），也全部擠滿了人，興致也破壞的差不多了。認真問，除了花東及深山外，台灣有沒有景點，會讓你真心讚嘆『很美的』？」

此文引發大批網友回覆，且答案五花八門，「太魯閣」、「北海岸」、「合歡山」、「武嶺」、「七星潭」、「清水斷崖」、「嘉明湖」、「南湖大山」、「千島湖」、「達娜伊谷」、「司馬庫斯」、「忘憂森林」，更有網友表示「台灣山上都很漂亮」。

另外離島也有超多景色優美的地方，如蘭嶼情人洞、澎湖玄武岩、綠島、小琉球……等。另外還有許多可能不是那麼知名的地點，若非網友提醒很容易被遺忘。網友回覆的景點五花八門，意外釣出許多網友的私房景點，整篇文也儼然成為「台灣景點整理包」。

圖為澎湖大池角玄武岩石柱。圖／澎湖縣政府提供