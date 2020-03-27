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AirAsia公布「最新停飛航班」 資深員工自願減薪

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
AirAsia集團今日宣佈「旗下大部分航班將暫停營運」。圖／摘自AirAsia官網
AirAsia集團今日宣佈「旗下大部分航班將暫停營運」。圖／摘自AirAsia官網

新冠肺炎COVID-19在全球疫情日漸嚴峻，各國也實行更嚴謹的旅行限制，AirAsia集團今日宣佈「旗下大部分航班將暫停營運」。

暫停航線公告如下：

●AirAsia (短程運輸)

馬亞航(AK)2020年3月28日至2020年4月21日，暫停所有國際與國內航班。

菲亞航(Z2)2020年3月20日至2020年4月14日，暫停所有國際與國內航班，包含呂宋島與其他各島。

泰亞航 (FD)2020年3月22日至2020年4月25日，暫停所有國際航班，國內航班將減少班次持續運營。

印尼亞航(QZ)2020年4月1日至2020年5月17日，暫停所有國際航班，而國內航班則從2020年4月1日暫停至2020年4月14日。

印亞航(I5)根據政府指示，將從2020年3月25起全面停飛21天。（I5僅有國內航班）

●AirAsia X (長程運輸)

全亞航(D7)2020年3月28日至2020年5月31日，暫停大部分航班。(D7僅有國際航班)。

泰亞航長程(XJ)2020年3月16日起暫停所有航班，為期3個月。曼谷-仁川航班將停飛至2020年4月19日（XJ僅有國際航班）。

AirAsia表示，會透過電子郵件以及訊息通知所有受影響的乘客，乘客可以申請全額退款至AirAsia信用帳戶，有效期間為365天，惟出發日期不受365天限制。或者可選擇無限次數更改到2020年10月31日前航班。以上方案皆可透過 airasia.comsupport.airasia.com 由AVA虛擬客服協助操作。

此外，為了進一步控制成本與支出，AirAsia集團全體管理階層及資深員工皆自願減薪與津貼，減薪幅度從最高100%至15%不等，AirAsia表示，這將幫助AirAsia度過目前極低旅行需求的艱難時期，同時也能夠減少對其他員工、尤其是低階員工的影響。

AirAsia COVID-19 新冠肺炎

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