免出國 就能探訪山林秘境溫泉 冷熱雙湯超享受

北投麗禧 森泉一日遊．大眾湯+下午茶饗宴1,950起防疫非常時期，出國計畫被迫取消嗎？其實不用遠走日本，在台北市的北投山區，就能享受山林溫泉秘境！三度榮獲觀光局五星級飯店認證的北投麗禧溫泉酒店，飯店內66間客房皆具備以觀音石打造的獨立冷、熱雙湯池，在客房即可盡情享受私人溫泉；春夏時節浸泡在北投著名的白磺泉當中療癒身心，而純淨、冰涼的山泉水讓您全然放鬆！此外，每間客房均有戶外休憩空間，讓您擁抱山色、貼近山林美景，盡情融入蓊鬱的大自然中，不需出國就能享受度假行程。

森林系溫泉飯店，每間客房均有獨立冷、熱湯池，北投麗禧雅緻山景房坐擁環翠美景，享受白磺泉與純淨山泉水的極致享受。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

清明四天連假近在眼前，踏入春季的時節，北投麗禧溫泉酒店推出「沁夏．一泊二食住宿專案(14,850起)」，隨時可馬上出發，享受不被打擾的山林小旅行，自在無憂度過假期時光。沁夏一泊二食住房專案為入住貴賓打點好早餐及晚餐需求，晚餐可選擇「歐陸餐廳」的雙人晚宴，主打法餐的歐陸餐廳端出「豬肉界勞斯萊斯」之稱的西班牙進口伊比利豬配上台中潭子盛產的馬鈴薯，伊比利豬肉油花分布均勻且擁有淡淡果香，佐上濃郁的馬鈴薯與黑醋栗醬汁的酸甜為整套餐點更添風味。

舒適宜人的雅緻山景客房，沁夏一泊二食住房專案售價14,850起。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

沒時間住宿，只想單純泡湯用餐？北投麗禧也推出全新「森泉．一日遊」方案：雙人獨立湯屋（90分鐘）搭配雙人午間套餐售價3,200元（原價72折）；也可選擇雙人獨立湯屋（90分鐘）搭配麗禧下午茶2客，專案售價2,800元（原價75折）。

北投麗禧推出森泉一日遊行程，雙人可享獨立湯屋90分鐘搭配午間套餐或下午茶，售價3200起。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

若想享受一個人的山林微旅行，也可選擇露天風呂（大眾湯）搭配單人午間套餐，售價2,150元；或露天風呂（大眾湯）搭配單人麗禧下午茶，售價1,950元，靜享一人的優閒午後時光。

※因應新冠肺炎疫情影響，館內餐廳營業時間將調整，詳請請至官網最新消息查看。

單人行程可參考露天風呂(大眾湯)搭配麗禧下午茶1客，售價1950元起。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

【沁夏．一泊二食住房專案】適用期間：4/1至9/30專案價格：平日14,850元、假日15,950元–雍翠庭晨之光早餐2客(可自選中/西式)–歐陸餐廳或雍翠庭晚間套餐2客 (每客價值1,880元)