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菌落數是手機的21倍 鍵盤的這個鍵最髒

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
東吳大學發現，鍵盤上Enter鍵菌落是手機的21倍。圖／取自Pixbay
東吳大學發現，鍵盤上Enter鍵菌落是手機的21倍。圖／取自Pixbay

新冠肺炎全球升溫，各單位加強防疫。東吳大學校園記者和微生物學系一起實測，檢驗手機、鍵盤、手把以及電梯按鍵的細菌量，發現菌落最多的地方是鍵盤上的Enter鍵，數量是手機的21倍。但菌落最多的其實是人的手，有時是鍵盤的好幾倍，呼籲大家勤洗手。

東吳大學表示，團隊成員用棉花棒隨機採樣東吳大學的電梯按鈕、電腦教室的鍵盤、教室手把、和同學的手機，接著用試管震盪器，把棉花棒上的細菌抖進生理食鹽水裡，塗抹在洋菜培養基上，最後再放進37度的培養箱。

四天後，培養皿上冒出一個個的菌落，藏菌最多的是鍵盤上的 Enter鍵，一共出現了42個菌落。手機和門把各出現2個菌落，最乾淨的是電梯鍵，推測因為疫情蔓延，學校兩小時消毒一次，並在電梯上黏上防護膜，導致電梯按鈕菌落數偏低。

七位受試者為了解什麼材料最能消毒手部，分別用清水、濃度75%的酒精和用肥皂，進行洗手前後的比對，發現如果只用清水洗，菌落數幾乎一樣，效果跟沒洗差不多。殺菌效果最好的是75%的酒精，而且酒精可以破壞這次新冠肺炎病毒的結構。

肥皂的效果次強，但東吳大學微生物學系主任李重義說，雖然酒精的殺菌力最強，使用頻率太高可能傷手，按照政府宣導的洗手步驟「內外夾弓大立腕」，用肥皂洗手，就能除去近九成的菌數。

電梯 東吳大學 酒精

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