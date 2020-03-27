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獲救國團青年獎章唯一女性 她「期許成為天使」

聯合晚報 / 記者葉冠妤／台北報導
天使協會創會理事長朱愛琪獲救國團青年獎章。 記者葉冠妤／攝影
天使協會創會理事長朱愛琪獲救國團青年獎章。 記者葉冠妤／攝影

長期投入手語 盼完成1萬小時志工服務

救國團民國109年青年獎章得主今天公布，共10名來自醫學、消防、法律、公益等不同領域的優秀青年獲獎。獲獎者之一社團法人天使協會創會理事長朱愛琪，長期投入手語服務，她說，近來因中央流疫情指揮中心的記者會，讓不少民眾看見手語服務的重要，她的英文名字是Angel（天使），期許自己能成為別人生命中的天使。

朱愛琪是今年10位青年獎章得獎者中的唯一女性。她表示，受父母影響，從小以志工為人生志願，也因鄰居的啟發，對手語產生興趣。在大學創立手語社、愛心醫療手語服務隊，畢業後更成為手語表演藝術工作者、專職手語翻譯，曾任聽障奧運國家代表隊隨隊秘書暨手語翻譯，同時成立EZSPACE共享空間無障礙咖啡館。

朱愛琪說，最近疫情時期，許多手語前輩與老師在指揮中心記者會的服務身影，受到台灣民眾關注，讓大家意識到語言溝通無國界，手語傳達的重要性，她會努力向前輩看齊。她也希望能投入一萬小時的志工服務，成為別人生命中的天使。

另一名得獎者、國軍花蓮總醫院一般外科主任王友立，從國防醫學院畢業時，得知花蓮總醫院人力不足，自願前往花東服務。兩年前的花蓮地震，他前往雲翠災區，成立醫療站參與救援救災行動，主動爭取參與國軍醫療背包及急救包的研發等。

王友立說，雖然偶爾深刻體驗到東部交通、醫療資源的匱乏，但他一直沒忘記學長的叮嚀，本著初心，一切以服務人為出發點。

救國團主任葛永光指出，救國團的青年獎章，除依據候選人的專業表現外，更著眼品格、奮鬥歷程、對社會國家的貢獻。廣達董事長林百里、前行政院長張善政、新北市長侯友宜、作家張曉風等人都曾獲獎，期許得獎人都能繼續發光發熱。今年也首度舉辦海外優秀青年表揚。

手語 青年 救國團

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