國健署調查：國人慢性病率增 近半數成人活動量未達標

衛福部國健署公布2017年國民健康訪問調查，結果顯示，國人罹患高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病的比率較四年前增加，而知道或曾接受政府提供的免費健檢的人數雙雙降低，近半數成人的身體活動量未達世界衛生組織的建議標準。

國民健康訪問調查由衛福部國健署與國家衛生研究院共同規畫辦理，2013年與2017年度調查樣本數在一萬七千至一萬八千多人不等。調查顯示，成人自述有高血壓的比率自17.7％上升至18.9%，高血脂比率自17.3%上升至17.8%，糖尿病比率自7.3%上升至7.9％，心臟病比率自5.9%上升至6%，中風比率自1.9%上升至2.1%。不過，氣喘比率自4.5%降至4.2%，骨質疏鬆症自7.6%降至7%，腎臟病自5.1%降至2.9%。

衛福部國健署長期提供40歲至60歲民眾免費健檢，正確名稱為成人預防保健服務。2013年時，有八成五的成人知道這項健檢、六成五的人過去三年內曾經使用過這項服務，不過2017年的調查顯示，知道這項健檢的人數比率掉了五個百分點，過去三年內曾經使用過這項服務的人數比率掉了一個百分點。

世界衛生組織建議成人每周身體活動量（MET-minutes）累計要在600分鐘以上，其中包含工作中、交通中與休閒時間中一定程度的活動量。不過上述調查顯示，近半數民眾未能達標，女性比男性更不愛動，逾五成五女性運動量不符世衛建議，男性則約四成不符標準。

衛福部國健署社區健康組組長羅素英表示，世界衛生組織指出，全球每年有超過320萬死亡人數與身體活動不足有關，一般建議每天至少應運動半小時，分段累積或一次做完的效果相當，不過每次至少要連續十分鐘。

平時外出如搭乘大眾運輸工具，可提早出門、提前一站下車步行到目的地；可走樓梯時就少搭電梯。以50公斤的成人來說，慢走（時速約四公里）半小時約能消耗87.5打卡，快走（時速約六公里）半小時約能消耗137.5大卡。