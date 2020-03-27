清明時節雨紛紛 氣象局：連假期間全台多雨

今天晚間中部以北會開始變天，中央氣象局指出，不穩定的天氣持續到周六下半天，北台灣可能會有較大雨勢。隨後短暫轉為穩定天氣，緊接而來的清明連假，受華南雲雨系以及東北季風影響，北台灣又是濕濕涼涼的天氣，會斷斷續續地降雨。

氣象局預報員顏增璽表示，今天下午開始鋒面靠近，北部、東半部、山區可能會有些午後雷陣雨，且雨勢會大一些。他說，今晚開始東北季風增強，明天開始溫度下降，北部今天仍有30度，明天高溫剩22度，中部今天32度，明天降到27，南部影響不大，仍有30度以上。雨勢方面，中部以北、東半部會下雨，南台灣也有局部雨勢些。

顏增璽表示，周六下半天雨勢減少，下周日水氣減少，恢復穩定天氣，北部24、25度，中南部30度以上。下周一又有一道鋒面慢慢靠近，下周二鋒面通過，轉為東北季風增強的天氣，北部、東半部雨勢增加，但降雨範圍沒有這波這麼廣。

顏增璽表示，即將到來的清明連假則是「清明時節雨紛紛的天氣」。他說，連假一開始受到華南雲雨系影響，4月2日到5日都是濕冷天氣，北台灣濕濕涼涼，溫度18到24度，也有一陣一陣的雨勢，中南部高低溫21到29度，南部有零星雨勢，外出要記得帶傘。

顏增璽還提醒，未來一周西半部、金馬地區清晨都有局部霧的情況，可能會影響能見度。