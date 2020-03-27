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瓜農注意！天熱潮濕 中部西瓜出現炭疽病
天氣逐漸轉熱且氣候變化劇烈，中部地區一期作西瓜目前進入開花結果期，農委會台中農改場發現，西瓜田已有炭疽病零星發生，為避免炭疽病危害西瓜，果實品質不佳，農民應適時加強田區管理，以避免西瓜受病菌危害。
台中農改場副研究員趙佳鴻表示，西瓜炭疽病為真菌性病害，可危害葉片、蔓及果實。葉片受害將使光合作用減少、植株生長勢變弱，蔓莖受害會造成褐化乾枯死亡，果實受害則影響外觀及品質。
趙佳鴻表示，高濕度是西瓜炭疽病最容易傳播的環境，尤其本病害傳播迅速，瓜農在田間病徵出現時，應立即進行防治。
專家表示，近來經常清晨有霧或偶有下雨，田間早晚濕度偏高的天氣型態，應慎防西瓜炭疽病發生，施用藥劑應嚴格遵守藥劑稀釋倍數，及安全採收期規定，以確保防治效果及避免農藥殘留。
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