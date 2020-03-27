瓜農注意！天熱潮濕 中部西瓜出現炭疽病

自然的質樸之美，總能讓我們體會生命的美好，當建築建構在自然本身，就有著從容的生活方式。本案坐落在新竹一處的寧靜社區，當建案還在開發階段時就開始重視養樹、植栽，因此當凱鑫設計的總監陳世凱接手此案時，全社區已有著將近五年的豐沛綠意。設計師以此社區的初衷提煉出「宅。於森林」的居家規劃構思，讓自然的質感與藝術的氣息在此融為一體。

2020-03-27 10:25