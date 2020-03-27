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台越合作！畜衛所完整建立非洲豬瘟診斷技術

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會家畜衛生試驗與越南國家獸醫研究所簽署合作備忘錄，進行非洲豬瘟雙邊合作，目前完成確認非洲豬瘟病毒分離技術，提升我國非洲豬瘟疾病診斷與研究能力。圖／畜衛所提供
農委會家畜衛生試驗與越南國家獸醫研究所簽署合作備忘錄，進行非洲豬瘟雙邊合作，目前完成確認非洲豬瘟病毒分離技術，提升我國非洲豬瘟疾病診斷與研究能力。圖／畜衛所提供

非洲豬瘟危害全球養豬產業，為防堵非洲豬瘟蔓延，農委會家畜衛生試驗與越南國家獸醫研究所簽署合作備忘錄，進行非洲豬瘟雙邊合作，目前完成確認非洲豬瘟病毒分離技術，提升我國非洲豬瘟疾病診斷與研究能力。

畜衛所表示，依照世界動物衛生組織（OIE）手冊，建立非洲豬瘟診斷方法歐目前我國仍為非洲豬瘟非疫國，尚缺含病毒樣本來驗證病毒分離等診斷技術，因此，畜衛所與越南國家獸醫研究所合作，去年底前往越南國家獸醫研究所，運用越南非洲豬瘟陽性臨床檢體，成功分離出非洲豬瘟病毒，確認我國已完整建立非洲豬瘟診斷技術，因應未來非洲豬瘟檢驗需求。

畜衛表示，這次畜衛所人員先採集豬初代肺泡巨噬細胞，以低溫方式，空運至越南國家獸醫研究所，越南研究人員先依畜衛所標準方法，進行細胞維持與優化；待畜衛所人員抵達後，將越方提供的陽性病例檢體，依據建立的非洲豬瘟病毒分離標準作業流程，成功分離出病毒，驗證我國已完整具備非洲豬瘟診斷能力。

此外，畜衛所同時將該所提供的臨床檢體，運用已建立的方法進行核酸檢驗測試，檢驗結果如預期無誤差，確保非洲豬瘟診斷能力，可於疫情爆發時立刻應用。

農委會家畜衛生試驗與越南國家獸醫研究所簽署合作備忘錄，進行非洲豬瘟雙邊合作，目前完成確認非洲豬瘟病毒分離技術，提升我國非洲豬瘟疾病診斷與研究能力。圖／畜衛所提供
農委會家畜衛生試驗與越南國家獸醫研究所簽署合作備忘錄，進行非洲豬瘟雙邊合作，目前完成確認非洲豬瘟病毒分離技術，提升我國非洲豬瘟疾病診斷與研究能力。圖／畜衛所提供

非洲豬瘟 越南 獸醫

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