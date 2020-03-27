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「成為別人生命中的天使」 她投入手語服務獲青年獎章

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
社團法人天使協會創會理事長朱愛琪小姐獲救國團青年獎章，她期許自己繼續投入手語服務，成為他人生命中的天使。記者葉冠妤/攝影
社團法人天使協會創會理事長朱愛琪小姐獲救國團青年獎章，她期許自己繼續投入手語服務，成為他人生命中的天使。記者葉冠妤/攝影

救國團民國109年青年獎章得主今天公布，共10名來自醫學、消防、法律、公益等不同領域的優秀青年獲獎。獲獎者之一社團法人天使協會創會理事長朱愛琪，長期投入手語服務，她說，近來因中央流疫情指揮中心的記者會，讓不少民眾看見手語服務的重要，她的英文名字是Angel（天使），期許自己能成為別人生命中的天使。

朱愛琪是今年10位青年獎章得獎者中的唯一女性。她表示，受父母影響，從小以志工為人生志願，也因鄰居的啟發，對手語產生興趣。在大學創立手語社、愛心醫療手語服務隊，畢業後更成為手語表演藝術工作者、專職手語翻譯，曾任聽障奧運國家代表隊隨隊秘書暨手語翻譯，同時成立EZSPACE共享空間無障礙咖啡館。

朱愛琪說，最近疫情時期，許多手語前輩與老師在指揮中心記者會的服務身影，受到台灣民眾關注，讓大家意識到語言溝通無國界，手語傳達的重要性，她會努力向前輩看齊。她也希望能投入一萬小時的志工服務，成為別人生命中的天使。

另一名得獎者、國軍花蓮總醫院一般外科主任王友立，從國防醫學院畢業時，得知花蓮總醫院人力不足，自願前往花東服務。兩年前的花蓮地震，他前往雲翠災區，成立醫療站參與救援救災行動，主動爭取參與國軍醫療背包及急救包的研發等。

王友立說，雖然偶爾深刻體驗到東部交通、醫療資源的匱乏，但他一直沒忘記學長的叮嚀，本著初心，一切以服務人為出發點。

救國團主任葛永光指出，救國團的青年獎章，除依據候選人的專業表現外，更著眼品格、奮鬥歷程、對社會國家的貢獻。廣達董事長林百里、前行政院長張善政、新北市長侯友宜、作家張曉風等人都曾獲獎，期許得獎人都能繼續發光發熱。今年也首度舉辦海外優秀青年表揚，獎勵海外華裔青年。

109年救國團青年獎章得主還包括周大觀基金會國際交流中心執行長周上觀、新竹市消防局分隊長林明旦、台南大學電機工程學系研究生林彥良、三軍總醫院基隆分院精神科醫師陳田育、國家中山科學研究院組長黃清輝、新北地方檢察署檢察官曾開源、台灣體育大學學生楊昆弼、崑山科大餐飲管理及廚藝系專技助理教授劉俊良。

國軍花蓮總醫院一般外科主任王友立(右)，投入偏鄉醫療服務不遺餘力，獲109年救國團青年獎章。記者葉冠妤/攝影
國軍花蓮總醫院一般外科主任王友立(右)，投入偏鄉醫療服務不遺餘力，獲109年救國團青年獎章。記者葉冠妤/攝影
救國團109年「青年獎章」得主今出爐，共10名來自醫學、消防、法律、公益等不同領域的優秀青年獲獎，救國團今舉辦頒獎典禮。記者葉冠妤/攝影
救國團109年「青年獎章」得主今出爐，共10名來自醫學、消防、法律、公益等不同領域的優秀青年獲獎，救國團今舉辦頒獎典禮。記者葉冠妤/攝影

青年 救國團 手語

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