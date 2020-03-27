吃楊桃會打嗝不止 小心可能「中毒」

吃楊桃會打嗝不止，小心可能中毒！高雄義大醫院搜集世界文獻分析研究，發現楊桃有種神經毒素會讓人打嗝、嘔吐，嚴重更會意識混亂、甚至致命，代謝功能差的洗腎病患尤需忌口。這項研究3年前登上國際醫學期刊，近期又獲國際探討營養與健康的專業網站關注。

義大醫院在臨床上至少發現3例高齡患者吃過楊桃後打嗝不止，其中一名80多歲老翁連續抽搐，替他洗腎再進行後續治療，仍無法緩解，家屬不忍他再受洗腎之苦，放棄治療，最後老翁死亡。

這幾例個案激起義大醫院追根究柢念頭，急診部長蔡易廷、醫研部長孫灼均及急診主治醫師蔡俊彬攜手找出全球文獻進行分析研究，更進一步確認楊桃內的神經毒素！

蔡俊彬說，1993年巴西有家洗腎中心分送楊桃給工作人員及洗腎病患吃，結果洗腎病人吃後打嗝不止，工作人員則不會，當時即懷疑楊桃內可能有某種成份引起病患不適。5年後另名巴西學者又發現，洗腎病患吃楊桃除打嗝外，還會頭暈、意識混亂、行為怪異。

國內包括高雄大同醫院、長庚醫院也相繼發現食用楊桃誘發的神經症狀表現，至2013年巴西學者從楊桃中萃出一種毒素進行動物試驗，果真發生連續抽搐現象，「真相大白」。

義大醫療團隊分析發現，楊桃是否誘發神經毒性， 依體質而定。一般人平均要吃到3.5顆楊桃，才有中毒的表現，但有人吃了四分之一顆就會產生不適，巴西則有文獻指出，需喝上933CC純楊桃汁才有中毒表現。

蔡俊彬說，過去大家僅知，吃楊桃會造成鉀離子升高，但從文獻統計，鉀離子升高個案其實約占十分之一，並非主因。「病人會出現的意識模糊等症狀，極可能是楊桃中的神經毒素作祟。

在熱帶及亞熱帶國家，楊桃是很普遍的水果，多數卻不清楚它可能含有神經毒素。義大醫療團隊研判，這可能是因為症狀輕微而被輕忽，且大家體質不同，不是每個人吃了楊桃一定都有症狀。