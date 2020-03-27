彭啟明：今上看30度 明鋒面過後大降溫且有雨

天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，今天中午仍是高溫炎熱上看30度，但下午開始從北而南將轉為短暫陣雨或雷雨，鋒面過後明早開始有較強冷空氣，周六晚間到下周日清晨，中部以北及東北部空曠地區可能有15-16度的低溫。都市約16-17度，和今天有明顯落差。

彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書專頁說，昨天偏南風很明顯，台北市的最高溫度飆到34.2度，僅次於1966年3月7日的35.0度，是史上第二熱的台北三月高溫。今天白天仍和昨天類似的型態，預計今天中午高溫，西半部各地仍有31-33度，上半天仍然要防曬防中暑。

他說，要留意的是北方鋒面系統正在東移往南，今天下午會接近北部海面，下午開始從北而南開始，北部、東北部及中部靠山區會受到鋒前不穩定及午後熱力影響，將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。

彭啟明指出，今天晚上到周六的白天，鋒面雲系及很不穩定的南支槽將會陸續通過台灣，雲嘉南以北到中部、北部、東半部有短暫陣雨或雷雨，有局部較大雨勢出現機會，尤其是北部的山區，要多留意短時強降雨的現象。這波鋒面對台灣影響會在周六晚間降雨緩和，下周日剩迎風面的零星降雨。

他提醒，這波鋒面後面伴隨較強冷空氣，大約今晚鋒面通過，周六一早開始東北風增強帶來偏涼的空氣，溫度將由北往南下降，下周日白天溫度各地溫度仍較涼，北部約22-24度，近三天的落差很大。

彭啟明說，這波鋒面走得快，下周日、一會有一個空檔。下周二、三也有波鋒面會接近，隨後周四五也會有雲系接近也會降溫，可能要周末才會轉好回溫。下周整體而言是典型春天的特徵，變化很快，也容易有雨，溫度起伏較大。

中央氣象局說，今天白天高溫仍超過30度。然而隨鋒面接近，北部、東半部天氣多變化，局部地區偶爾會有陣雨的現象，其餘地區則是偏向午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，晚起鋒面通過台灣，夜間到明天（28日）清晨在中部以北、東北部的陣雨、雷雨現象會較明顯，同時有局部較大雨勢出現的可能，其餘地區天氣也會不穩定。鋒面通過後東北季風增強，會開始感到涼意。