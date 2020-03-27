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吳德榮：昨台北創54年來的3月高溫 明晚恐跌到14度

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
中央氣象局說，今天上午各地為多雲到晴，氣溫與昨日類似，白天高溫仍超過30度。本報資料照片
中央氣象局說，今天上午各地為多雲到晴，氣溫與昨日類似，白天高溫仍超過30度。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天台北高溫34.2度，創下1966年以來3月分的最高溫，但又有一波鋒面要來，明晚、下周日清晨北台灣部分平地可能降至14度的低溫，氣溫變化劇烈。

吳德榮說，今晨台灣仍受暖氣團影響，本島各平地最低氣溫又比昨晨略升，而白天天氣熱，預估北部20至33度、中部20至32度、南部19至33度、東部19至31度。東半部偶有局部降雨的機率，午後近山區對流發展，有局部陣雨或雷雨的機率。

他指出，最新模式模擬顯示，今晚或明凌晨鋒面抵達，東北季風緊接南下，中部以北及東半部轉有局部陣雨，中部以北氣溫驟降、天氣轉冷，需注意氣溫劇烈變化。其他地區雲量略增，偶有局部短暫陣雨的機率，氣溫稍降。

不過明下午起東北季風漸轉乾，降雨漸減緩，到了下周日各地多雲時晴，白天舒適、早晚仍微冷；東半部偶有零星降雨的機率。下周一東北風減弱，西半部多雲時晴、天氣回暖，東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮表示，下周二起東北風開始增強，氣溫逐日緩降，北台轉濕涼；下周三、四降雨範圍往中部擴展，東半部有局部雨，其他地區多雲時晴。

中央氣象局說，深夜至今晨海峽水氣增多，中部以北有零星降雨，今天上午各地為多雲到晴，氣溫與昨日類似，白天高溫仍超過30度。然而隨鋒面接近，北部、東半部天氣多變化，局部地區偶爾會有陣雨的現象，其餘地區則是偏向午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，晚起鋒面通過台灣，夜間到明天（28日）清晨在中部以北、東北部的陣雨、雷雨現象會較明顯，同時有局部較大雨勢出現的可能，其餘地區天氣也會不穩定。鋒面通過後東北季風增強，會開始感到涼意。

此外，近期清晨夜晚西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門、馬祖一帶持續有霧發生，行車用路及搭機也需要注意相關交通資訊。氣象局今晨發布了濃霧特報，指清晨5時金門及馬祖有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

吳德榮 天氣動態

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