交通部防疫硬起來！4月起體溫過高禁搭台鐵高鐵 不准去郵局

交通部今天晚間指出，包括鐵公路車站、機場、高速公路服務區、郵局營業處所4月1日起量測體溫，5月1日起全面實施，連續量測2次額溫均達37.5°C，或第二次量測耳溫達38°C者，將勸導民眾返家休息及就醫，並依傳染病防治法規定不得搭乘大眾運輸，或進入服務區、營業處所等人潮聚集空間。也就是高鐵、台鐵可拒載，也不能到郵局。

交通部長林佳龍日前聽取交通部相關單位清明假期防疫及疏運計畫報告，做成多項指示，除鼓勵民眾在連假期間搭乘大眾運輸儘可能戴口罩，並要求各主要交通場站，包括鐵公路車站、機場、高速公路服務區、郵局營業處所4月1日起量測體溫，5月1日起全面實施。

交通部說，連續量測2次額溫均達37.5°C，或第二次量測耳溫達38°C者，將勸導返家休息及就醫，並依傳染病防治法第37條第1項第5款及第3項規定，不得搭乘大眾運輸，或進入服務區、營業處所等人潮聚集空間。

相關防疫措施已於今(26)日中央疫情指揮中心第18次會議提案獲指揮官同意實施，將如期落實執行。

陸運方面，高鐵於清明疏運期間實施全車對號座，各車站消毒頻率由現行每4小時一次提升為每2小時一次，台北、桃園、台中、台南及左營站等5個高鐵主要車站，以及台鐵基隆等22個大型車站將在清明連假前完成紅外線體溫測溫儀的裝設，台鐵局完成84名防疫天使的招募，協助旅客體溫量測作業，高速公路各服務區服務大廳也將自4月1日起全面量測體溫。

觀光部分，將於各遊樂園區入口及相關服務空間量測旅客額溫，封閉活動空間則暫時關停用，或請遊客配戴口罩並配合人數管控始得進入。

空運部分，全國各機場4月1日起實施國內、國際航線均於旅客進入安檢線前量測體溫，桃園機場部分並將於第一、二航廈入口處即以紅外線測溫儀量測進入航廈人員之體溫，如有體溫過高情形，將透過衛生單位協處，並拒絕旅客登機。