因應新冠肺炎衝擊 航空公司暫時「半封存」飛機

受到新冠肺炎疫情第二波全球大流行影響，各國紛紛採取「鎖國」政策因應，台灣不只禁止外人入境，也禁止來台轉機，造成桃園機場連續三天入出境人數都不到五千人次，昨天更是降到接近四千人次，又創下新低，航空公司為了因應目前的困境，將一段時間內不使用的飛機以「半封存」處理，桃園機場也出現難得一見為飛機穿上「鞋套」的畫面。

根據移民署統計，桃園機場昨天（25日）入出境人數只剩下約4100人次，全國也只剩下約4400人次，由於運量大幅減少，航空公司為了節省維修經費，通常飛機會有很長一段時間不使用，航空公司會將飛機「封存」，並找尋適合的場域、儲放不使用的飛機。但是此次新冠肺炎疫情不知何時才會結束，航空公司採用「半封存」的方式，只將引擎及輪胎包起來，也讓飛機出現穿「鞋套」的情景。除此之外，由於現在貨運多、客運少，航空公司也討論要將客機改成貨機，解決現在貨機不敷使用，但是客機卻要半封存的窘境，也能先為公司帶來現金收入。