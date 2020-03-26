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1人顧400精神病患 衛福部盼增關懷人力改為1比80

中央社 / 台北26日電

精神衛生的社區關懷資源欠缺，每一名關懷訪視員要服務超過400名精神病人。衛福部次長蘇麗瓊今天說，將努力將比例拉到1比80，且正研議社會安全網2.0版。

新店在3月13日發生一起隨意殺人案件，一名男子疑因與妻子吵架，持刀殺人，一名騎車停在路邊的騎士無端受害身亡。立法院社會福利及衛生環境委員會26日邀集衛生福利部內政部、法務部報告「從社會事件檢討社會安全、精神衛生與復健資源的佈建」專題報告。

多名朝野立法委員質詢時都提到，精神病人的社區追蹤訪視資源欠缺，心理衛生社工、社區關懷訪視員及公共衛生護士要照顧全台超過14萬名個案，導致每一個案的服務時間、服務品質不佳。其中又以社關員角色吃重，需要訪視的案量有4萬，但社關員只有99人，平均每人要負荷超過400人。

衛福部次長蘇麗瓊在答復立委質詢時表示，目前的做法是依照服務對象的病情及風險等級分配案量給公衛護士和社關員，風險較高的會由社關員、心衛社工處理。會努力爭取增加社關員人力，希望能將社關員和案量降到1比80。社會安全網2.0版也正在研議中。

衛福部心口司長諶立中會後受訪時表示，近年有努力爭取相關預算，希望能增加社關員人力。根據估算，如果要降到1比80，每年約要新台幣2.7億預算。

諶立中說，國外對於精神病人的社區追蹤訪視是1比8，台灣若能降到1比80，「也是人家的10倍」。若能降到1比25至1比30都是理想狀態。但目前會先努力降到1比80，也很需要社會支持。

根據衛福部所提「從社會事件檢討社會安全、精神衛生與復健資源的布建專題報告」裡提到，108年補助各縣市政府衛生局聘任心理衛生社工142名、關懷訪視員99人，協助全國2742名公共衛生護士，共同提供約13萬名精神病人及1萬多名加害人合併精神疾病個案的社區追蹤訪視服務。

衛生局 衛福部 社工

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