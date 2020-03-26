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溫泉魚會被傳染香港腳等疾病？ 網神解答

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在PTT上好奇詢問，池中的溫泉魚接觸過這麼多人的腳，會不會因此被人類的細菌或病毒感染？溫泉魚示意圖。聯合報系資料照片／記者游明煌攝影
有網友在PTT上好奇詢問，池中的溫泉魚接觸過這麼多人的腳，會不會因此被人類的細菌或病毒感染？溫泉魚示意圖。聯合報系資料照片／記者游明煌攝影

不少人都有被溫泉魚「吃腳」的經驗，這也成為許多溫泉景點的特色。不過有網友在PTT好奇詢問，池中的溫泉魚接觸過這麼多人的腳，會不會因此被人類的細菌或病毒感染？文章一出立刻引起網友熱議。

給溫泉魚吃腳其實是所謂的「溫泉魚療」，是指將一種能承受溫泉溫度的「溫泉醫生魚」放養在溫泉池中，專門啄食人們腳上的死去皮質，讓皮膚變得光滑細緻。對此有網友在PTT上發問「如果魚吃的上一位腳有黑棘皮、灰指甲、香港腳等一些疾病，魚魚們會不會被傳染？」

文章一出立刻引起網友熱烈回應，有網友突破盲點表示魚沒有腳，當然就不會被傳染，「魚又沒有腳，當然不會得」、「有腳？」、「牠有腳嗎」，不過也有網友提到「是有被傳染其它細菌的可能喔」、「牠們牙齒上會有病菌，然後再啃下一位的腳」。

醫生也提醒，魚療可能引發其他感染，因為魚池通常不會定時消毒，所以在被魚咬的過程中可能產生傷口而感染，皮屑也可能會傳染香港腳、病毒疣、甲溝炎等疾病。

溫泉 PTT 皮屑

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