自立宿舍10年增1床 全台僅6%失家兒能入住

青年節、兒童節前夕，中華育幼機構兒童關懷協會(CCSA)今邀藝人梁文音擔任公益大使，協會指出，自立宿舍布建牛步，全台僅6%失家兒有機會住進自立宿舍，呼籲政府部門予社會各界一起關心失家兒的自立需求。

CCSA秘書長洪錦芳表示，受虐兒少長大離開育幼院後，若缺乏家庭支持，居住、謀生都大不易，根據衛福部統計數據，108年全國共1635名兒少接受「安置後追蹤輔導」服務，不少失家少年仍在社區周遭孤軍奮鬥。

洪錦芳說， CCSA在6個縣市設置少年自立宿舍、逾50床位，然而統計全國僅10縣市、總計101床自立宿舍，其餘12縣市宿舍床位數掛「0」，且這10年間全國自立宿舍床位只從100床增加至101床，若以去年有1635 名兒少接受「安置後追蹤輔導」估算，等於只有6%的失家兒有機會住自立宿舍。

自立少年小欣說，剛住進自立宿舍時，沒有存款與就業經驗，卻要面對現實生活的考驗，「幸好有宿舍的生輔阿姨和社工陪伴！」讓她從初踏入職場的被動、陌生，從被雇主責備、抗拒上班的狀態，慢慢成長到願意與人互動、學會寫收支表，每個月達到收支平衡。

洪錦芳說，去年住進 CCSA 自立宿舍的兒少，平均居住110天，經扶助離宿後，達6成可穩定住所、復學升學或入職就業，但營運單區15床的自立男、女宿舍，每年所需經費約250萬，衛福部、地方政府補助加起來約50萬，因此在全國各區建置自立宿舍的CCSA，每年需自籌服務經費逾千萬元，呼籲政府重視自立宿舍服務，布建自立宿舍床位，讓更多失家兒有機會翻轉人生。