搬不動！好市多秒派人幫搬100公斤置物架 網驚：還有這種服務

美式賣場好市多（Costco）不僅推出許多產品深受顧客喜愛，各項服務更受到會員青睞。日前一名女網友到好市多購買了兩個總重超過100公斤的置物架，結帳時順口詢問收銀員，沒想到好市多馬上派人來幫忙搬運，而且儘管搬運員搬得滿頭大汗，沿路還是親切的跟原PO聊天，不禁讓她大讚「給100分！」

這名女網友24日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，她到新莊好市多購買了一款單個就重達52.3公斤的置物架，而且原PO購買了兩個，總重超過100公斤讓她直呼搬到「腰都要斷掉了」。當原PO結帳時只是順口問了一下收銀員，沒想到好市多竟然還有幫忙搬運的服務。

原PO表示，後來搬運員沿路幫他們拉推車到停車場，但因為他們的車子比較小，所以還喬了很久才把置物架放進車內，但就算搬運員搬的滿頭大汗，還是沿路親切和他們有說有笑的聊天，也和他們分享這款置物架他也有買，覺得超好用又便宜，物超所值。

這個經歷讓原PO直呼，「真的是很盡責的好市多員工耶！給100分，謝謝讓我們有個很愉快的購物經驗」。網友們也紛紛留言表示「原來有這個服務，前前後後買了五個都是自己搬！超重的」、「我一個人搬一組就快閃到腰了」、「大型的、多量、重的，都可以請現場人員幫忙，他會拿單子寫上貨號，拿單子結帳後，會安排人員推過來，還幫忙推到停車場上貨呢」。