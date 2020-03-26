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家樂福防疫新措施升級 入場量體溫 還幫你畫好防疫間距

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
因應政府防疫升級，家樂福即日起也主動推出賣場空間防疫新措施，體貼設置「1公尺防疫間距」標示。圖／家樂福提供
因應政府防疫升級，家樂福即日起也主動推出賣場空間防疫新措施，體貼設置「1公尺防疫間距」標示。圖／家樂福提供

因應政府防疫措施不斷升級，以及建議民眾防疫期間保持社交距離，量販賣場家樂福即日起也主動推出賣場空間防疫新措施，降低受感染風險，提供顧客安全購物環境的同時也保護辛勞的員工健康。

家樂福表示，即日起全台68家量販分店全面實施「入場前量測體溫」措施，如顧客量測額溫超過37.5度、有嚴重呼吸道咳嗽症狀者，或者拒絕量測體溫者，將謝絕進入賣場。

另外，為了避免人潮眾多時難以保持距離造成防疫隱憂，除了賣場入口量測體溫，家樂福全台137家量販與便利購分店，也於店內收銀台與自動結帳區域體貼設置了「1公尺防疫間距」地貼標示，減少顧客因排隊的觸碰受感染機率，盡力落實「零接觸」目標。也希望顧客支持配合，一同度過這個非常時期！

家樂福全台137家量販與便利購分店，於店內收銀台與自動結帳區域體貼設置了「1公尺防疫間距」標示。圖／家樂福提供
家樂福全台137家量販與便利購分店，於店內收銀台與自動結帳區域體貼設置了「1公尺防疫間距」標示。圖／家樂福提供

家樂福 咳嗽 社交

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