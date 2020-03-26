家樂福防疫新措施升級 入場量體溫 還幫你畫好防疫間距

因應政府防疫措施不斷升級，以及建議民眾防疫期間保持社交距離，量販賣場家樂福即日起也主動推出賣場空間防疫新措施，降低受感染風險，提供顧客安全購物環境的同時也保護辛勞的員工健康。

家樂福表示，即日起全台68家量販分店全面實施「入場前量測體溫」措施，如顧客量測額溫超過37.5度、有嚴重呼吸道咳嗽症狀者，或者拒絕量測體溫者，將謝絕進入賣場。