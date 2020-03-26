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森林浴增強抵抗力！春假前往森林遊樂區12歲以下免費

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
阿里山遊樂區巨木群。圖／林務局提供
阿里山遊樂區巨木群。圖／林務局提供

農委會林務局今天表示，4月2日至5日連假期間，12歲以下兒童均可免費進入林務局轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13處國家森林遊樂區，以及免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。

林務局表示，走出戶外，除了可以獲得強健的體魄外，遠離電腦與網路，更能夠培養孩子的觀察力、想像力、創造力、邏輯思考力與專注力，激發孩子的天賦。擁有豐富芬多精與負離子的國家森林遊樂區，不但不會人擠人，更讓孩子快樂「放電」，可說是兒童節假期最佳去處。

林務局表示，林務轄管各國家森林遊樂區已加強防疫措施，包括第一線服務人員配戴口罩執勤，遊客中心、售票窗口、山莊服務台等遊客常出入地點都定期執行消毒工作，以及放置消毒用酒精讓大家使用，請大家安心前往遊憩。為了孩童安全，12歲以下兒童搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車須有成年人陪同。

森林遊樂區 太平山 烏來

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