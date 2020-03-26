快訊

政大54名師生居家檢疫 校長寫公開信呼籲冷靜以對

英人花蓮隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

機組員檢疫規定受關注 民航局落實監督

中央社 / 台北26日電

對於航空公司的機組員檢疫規定，交通部次長祁文中今天表示，雖然可不受14天限制，但客機5天及貨機3天的隔離期間比照居家檢疫不得外出，民航局也會介入監督。

空服員的檢疫規定是否成為防疫破口受到外界關注，對此，交通部次長祁文中今天在中央流行疫情指揮中心記者會後接受媒體訪問表示，考量航空運輸業的特性，可不受14天限制，但客機機組員仍須有5天，貨機機組員仍須有3天需要比照居家檢疫規定，不得外出。

祁文中指出，超出的時間之外，機組人員執行航空公司所指派公務，或為執行生活必要所需活動可以外出，但航空公司有管理責任，「也就是說什麼是非必要行為，由航空公司判斷，但民航局會介入監督」。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥也在記者會上表示，會請民航局落實監督責任，也有跟航空公司取得聯繫，要求他們要落實相關規定。

民航局 居家檢疫 疫情

延伸閱讀

清明連假將至 疾管署：目前疫情沒有上升跡象

台大名醫建議入境直送防疫旅館 陳時中籲：勿對立

清明返鄉搭大眾運輸應戴口罩 但發燒無法禁搭車

空服員盼指引排班符合檢疫14天 指揮中心：計畫已完整

相關新聞

用路人怨速限太慢 林佳龍宣布清明連假試辦蘇花改提速

交通部長林佳龍今天到花蓮，宣布清明連假期間，蘇花改將試辦提速。根據公路總局簡報，南澳到和平由原本限速60公里提升到70公...

疫情重創油價跌勢不見盡頭 汽、柴油下周估再降0.7元

油價跌勢至今仍看不到盡頭！因美國新冠肺炎確診病例持續增加，再加上沙俄兩國削價增產，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降...

在家上班必看！五分鐘學會天才IT大臣唐鳳愛用的「番茄工作法」

近日許多上班族，因為防疫配合公司改為在家上班，但並不是每個人的家都很適合辦公，環境讓人容易分心，讓8小時工作拖長變12小...

亞太電信打造智慧城市新風貌！「智慧溫感偵測系統」助防疫

隨著5G時代來臨，物聯網的各式智慧應用，將成為日常生活的最佳幫手。亞太電信繼2017年領先業界推動臉部辨識服務，近年來持...

萬份花材抗疫 市價500元只賣150元

新冠肺炎疫情延燒，由於花卉非民生必需品，在活動幾乎全面停止的情況下，花卉產業受創嚴重，業績衰退至少25%。農委會與台灣花店協會合作，提供1萬份花材，消費者可以用150元價格，到全台合作的50家花店買花，美化環境，讓民眾抗疫緊繃當下，能維持好心情。

後一趟休士頓航班昨返台 長榮北美航線維持基本運能

4月7日前全面暫停轉機，禁令衝擊國籍航空。長榮航空最後一班休士頓航班昨天啟程返台。長榮說，4月7日前無休士頓航班。中華航空表示，會適時調整航班。對於北美等長程航線衝擊，有學者指狀況還可能更壞。

運量腰斬 機捷減班 直達車部分改為30分鐘一班

疫情衝擊，國人出入境人數跌破萬人，衝擊機場捷運旅客數，桃園捷運公司估計整體運量下降五成，直達車高達六成至八成，調整直達車部分時段，改為每30分鐘一班車，普通車不變，維持15分鐘一班，預計清明節過後4月6日起實施。

好天氣到周五 周末起低溫有下雨

周末變天，氣溫下降且有雨！中央氣象局預報顯示，27日晚上開始有鋒面經過，溫度下降且會有陣雨，影響會持續到31日。中央大氣系兼任教授吳德榮也說，氣溫最低可能會下降到14度。氣象達人彭啟明提醒民眾近來天氣多變，雨勢甚至可能會延續到清明連假。

台鐵防疫慢半拍 綠委憂成防疫破口

「清明連假將至運量大，台鐵卻要5月才能全面測量體溫？」民進黨立委黃國書等人26日召開記者會，痛批台鐵要等到5月才會全部車站測量體溫，相對於桃捷、北捷早已宣布禁止發燒旅客搭乘的規定，他們呼籲台鐵不要成為防疫破口。台鐵副局長杜微承諾，將會加速部屬紅外線儀，也會跟中央反應搭乘規定。

避免群聚！內政部推掃墓分流、線上直播祭祖

清明節將至，因應疫情變化，內政部民政司司長林清淇表示，清明祭祖活動鼓勵民眾採分流掃墓，或由少數族人代表現場祭祀，並以網路直播方式參與，或提前清整墓園，避免群聚感染風險。

防疫缺口？台鐵4月30日前才能全面測體溫

新冠肺炎疫情再升溫，民進黨立委黃國書、賴惠員、王美惠與黃世杰今舉行記者會，要求台鐵在清明連假須超前部署，避免成為防疫缺口。不過，出席記者會的台鐵局副局長杜微表示，4月30日前台鐵包含招呼站在內等所有241個車站，將全面量測體溫，若乘客有發燒症狀將勸離或要求至少戴口罩。

國產新冠肺炎快篩試劑拚上市 三總宣示與三鈺合作

我國新冠肺炎確診案例快速攀升，我國目前的檢驗方式以「RT-PCR」為主，但檢驗時間需4小時，三總今與三鈺生物科技宣示合作...

熱門新聞

統一發票1-2月開獎 35元買咖啡變身千萬得主

買口罩好消息！ 蘇貞昌：評估一次買更多、方式更多元

千萬富翁是你嗎？在全聯花794元中千萬特別獎

疫情衝擊！米其林1星「大三元酒樓」停業2個月

沒掃墓就是不孝？媳婦為防疫掃墓想說NO 醫師教兩招

美國疫情不退燒 下周95無鉛可能跌破20元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。