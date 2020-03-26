機組員檢疫規定受關注 民航局落實監督

對於航空公司的機組員檢疫規定，交通部次長祁文中今天表示，雖然可不受14天限制，但客機5天及貨機3天的隔離期間比照居家檢疫不得外出，民航局也會介入監督。

空服員的檢疫規定是否成為防疫破口受到外界關注，對此，交通部次長祁文中今天在中央流行疫情指揮中心記者會後接受媒體訪問表示，考量航空運輸業的特性，可不受14天限制，但客機機組員仍須有5天，貨機機組員仍須有3天需要比照居家檢疫規定，不得外出。

祁文中指出，超出的時間之外，機組人員執行航空公司所指派公務，或為執行生活必要所需活動可以外出，但航空公司有管理責任，「也就是說什麼是非必要行為，由航空公司判斷，但民航局會介入監督」。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥也在記者會上表示，會請民航局落實監督責任，也有跟航空公司取得聯繫，要求他們要落實相關規定。