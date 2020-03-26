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亞太電信打造智慧城市新風貌！「智慧溫感偵測系統」助防疫

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
亞太電信智慧溫感偵測系統自新冠肺炎疫情爆發之後，單月申裝量近50台創史上新高。圖／亞太電信提供
亞太電信智慧溫感偵測系統自新冠肺炎疫情爆發之後，單月申裝量近50台創史上新高。圖／亞太電信提供

隨著5G時代來臨，物聯網的各式智慧應用，將成為日常生活的最佳幫手。亞太電信繼2017年領先業界推動臉部辨識服務，近年來持續整合AI視覺辨識技術，針對不同客戶需求推動「智慧安防」相關應用，尤其是結合AI溫度感測的智慧溫感偵測系統自新冠肺炎疫情爆發以來，單月申裝量近50台創下史上新高，成為公共場合、企業的防疫利器。

亞太電信的智慧溫感偵測系統利用紅外線熱影像功能，進行非接觸式的溫度監控，快速篩檢出體溫異常對象，即時示警並記錄量測數據，同時降低人工測溫的人力需求和接觸風險，申裝用戶以人潮較多的公共運輸站點、圖書館、展覽館、音樂廳等公共設施及大型百貨商場、影城、工廠等企業用戶為主。

此外，亞太電信也致力推動智慧城市應用，與台達電子、億光電子攜手於高雄市、桃園市布建超過10萬盞智慧路燈，不僅亮度提升，還能透過雲端管理平台進行遠端即時監控，根據不同時段需求智慧調節照明亮度，並主動進行故障回報、縮短維修時間，相較傳統水銀燈節電率高達7成，也可做為5G基地台的載點，以共桿加感測器的方式，增加車流與人流分析、空氣品質監測、電力輸送、電動車充電需求、擴充成微氣象站等智慧應用。

智慧安防還可運用在智慧車輛辨識、車牌辨識，不論是行進中或靜止狀態的車輛，透過影像鏡頭、結合AI人工智慧，可同時進行一對多車種、車色、車牌辨識，行進間偵測車輛時速最高可達每小時150公里，準確度達95%以上，應用場域包括需進行車牌辨識的檢查站、進出工廠或辦公大樓的車輛管理、車流分析、交通違規監測等。

亞太電信智慧溫感偵測系統採非接觸式的紅外線熱影像偵測體溫，達到即時示警。圖／亞太電信提供
亞太電信智慧溫感偵測系統採非接觸式的紅外線熱影像偵測體溫，達到即時示警。圖／亞太電信提供
亞太電信推動智慧城市應用，智慧路燈整合雲端平台和物聯網通信技術，進行遠端即時監控。圖／亞太電信提供
亞太電信推動智慧城市應用，智慧路燈整合雲端平台和物聯網通信技術，進行遠端即時監控。圖／亞太電信提供
亞太電信智慧溫感偵測系統利用紅外線熱影像功能，進行非接觸式的溫度監控。圖／亞太電信提供
亞太電信智慧溫感偵測系統利用紅外線熱影像功能，進行非接觸式的溫度監控。圖／亞太電信提供

AI 新冠肺炎 亞太電信

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