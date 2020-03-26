好天氣到周五 周末起低溫有下雨

周末變天，氣溫下降且有雨！中央氣象局預報顯示，27日晚上開始有鋒面經過，溫度下降且會有陣雨，影響會持續到31日。中央大氣系兼任教授吳德榮也說，氣溫最低可能會下降到14度。氣象達人彭啟明提醒民眾近來天氣多變，雨勢甚至可能會延續到清明連假。

中央氣象局表示，26日晚起至27日白天鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區可能有局部短暫雷陣雨或強降雨發生。27日晚起至28日鋒面通過且東北季風增強下，北部及東北部天氣轉涼，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

30日還會有另一個鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雨。31日受到鋒面通過及東北季風稍增強的影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲狀態。

吳德榮說，26、27兩日各地為多雲時晴，但東半部仍偶有局部降雨機率。北部氣溫約19至32度、中部19至31度、南部18至32度、東部18至31度；27日晚上開始起鋒面通過、東北季風南下，中部以北及東半部將轉有局部降雨，氣溫亦明顯下降，部分平地最低溫將降至14度左右。

彭啟明則說，下周也有好幾波鋒面會接近，是台灣很典型的春天天氣，變化很快，變動度也很高，整體而言，雨勢可能延續到清明連假，但不是每天都下雨，呈間歇性降雨，變動度很高。

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