台鐵防疫慢半拍 綠委憂成防疫破口

「清明連假將至運量大，台鐵卻要5月才能全面測量體溫？」民進黨立委黃國書等人26日召開記者會，痛批台鐵要等到5月才會全部車站測量體溫，相對於桃捷、北捷早已宣布禁止發燒旅客搭乘的規定，他們呼籲台鐵不要成為防疫破口。台鐵副局長杜微承諾，將會加速部屬紅外線儀，也會跟中央反應搭乘規定。

台鐵成防疫破口

民進黨立委賴惠員表示，她25日到台南新營站觀察，都沒有人測量體溫或在票站口進行消毒，而新營車站是日流量超過1萬人的一等站，台鐵卻沒有設置防護措施或紅外線儀，因此她要求台鐵加速建置體溫監測設備，落實防疫準備工作。

黃國書也說，台北捷運、桃園捷運都有針對發燒或有呼吸道症狀的旅客禁止搭乘的規定，但是目前台鐵的SOP僅有勸導，無法阻止發燒或呼吸道症狀旅客上車，台鐵如果有需要都要跟上級反應，不能成為防疫破口。

增加硬性規範

同黨立委王美惠也不滿表示，以嘉義站為例，雖然有配額5支額溫槍，但是由於台鐵沒有任何指示，至今無法主動測量旅客體溫。台鐵副局長杜微則回應，台鐵已確定各站都配有酒精、洗手液等設備，會再研議更硬性的規範讓民眾遵守。

不過杜微也提到，其實台鐵1月底就有採買相關設備，只是購買過程艱難，因此部署期程被迫拉長。但台鐵3月底前會在中壢、楊梅等地儘速架設體溫感測儀。4月1日開始，台鐵的對號列車也將不開放販售站票，並加強監督電子票證的搭乘狀況。

他也承諾，運量大的22個站（占總流量約7成）也會在4月1日佈署紅外線體溫感測儀，台鐵也會跟交通部或指揮中心反應搭乘SOP，並將另外加雇量體溫人力，達成5月以前全面測量體溫的目標。

【更多精采內容，詳見 】