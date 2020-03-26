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國產新冠肺炎快篩試劑拚上市 三總宣示與三鈺合作

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

我國新冠肺炎確診案例快速攀升，我國目前的檢驗方式以「RT-PCR」為主，但檢驗時間需4小時，三總今與三鈺生物科技宣示合作，將共同開發新冠肺炎的快篩試劑，以及抗體新藥，三總院長蔡建松表示，快篩試劑標的敏感度高，15到20分鐘就能初篩體內是否有病毒，後續再搭配RT-PCR使用，快篩試劑力拚在此次疫情內上市。

三鈺生物科技總經理王雅萱表示，無論是中研院或是其他的生技公司，目前皆在力拚快篩試劑。病毒檢測有非常多種方法，以RT-PCR為例，是檢測新冠病毒內的核酸，核酸是包覆在病毒包膜內，檢測時間相對需要比較長的時間。

快篩試劑大多是針對病毒最外層的蛋白質分子做一測試，不過外層的蛋白質分子，很容易因為病毒突變而有所變化，像是新冠病毒外層的蛋白質分子，有S蛋白、M蛋白、E蛋白等，可能在病毒突變後，蛋白質分子的結構可能顛覆過去的認知。

王雅萱表示，因此如何確定新冠病毒的變化，以及抗體有多少種類，將成為研發快篩試劑的決勝點，目前已知新冠病毒外層的S蛋白，會與人體內的ACE2蛋白結合，以達到入侵人體的效果，因此目前設定的快篩標的為S蛋白，與中研院的標的核酸N蛋白不同。

王雅萱表示，預估快篩的速度可以達到15到20分鐘內顯示結果，除了快篩已有初步的結果以外，若能找出阻斷S蛋白與ACE2蛋白結合的方式，就能研發出新冠肺炎的新藥。

蔡建松表示，目前能執行RT-PCR檢驗的醫院有限，主要是RT-PCR需搭配高階實驗室，若快篩試劑能力拚在近期上市，就能將快篩下放到診所或是其他沒有高階實驗室的醫院，做初步篩檢後，再轉診至大醫院，做RT-PCR檢驗，不但能減少大醫院檢驗的量能，舒緩第一線防疫工作的壓力。

而三總與三鈺的合作，主要是三鈺將與三總的實驗室合作，執行快篩試劑以及新冠肺炎新藥的臨床檢測與動物試驗，一旦確認效果，就能力拚上市。

新冠肺炎 中研院 疫情

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