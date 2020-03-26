快訊

NBA受疫情重擊 2021薪資上限恐雪崩式暴跌

直播／我今日新增17例確診 15例境外、2例本土累計252例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日藥本舖送會員1萬瓶抗菌乾洗手！屈臣氏「宅保養」700件商品第2件3折

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
搶攻宅保養商機，屈臣氏即日起至4月22日祭出700件商品任挑任選第2件3折。圖／屈臣氏提供
搶攻宅保養商機，屈臣氏即日起至4月22日祭出700件商品任挑任選第2件3折。圖／屈臣氏提供

全民防疫大作戰，藥妝店鎖定消費者需求與宅保養商機，推出多款日常所需及美妝品特價，日藥本舖回饋會員，準備1萬瓶除菌乾洗手淨化凝膠60ml做為消費滿額感謝禮；屈臣氏即日起至4月22日祭出700件商品任挑任選第2件3折，集結醫美20大品牌的「醫美金評賞」也同享優惠。

3月27日起日藥本舖會員消費滿399元就送除菌乾洗手淨化凝膠60ml，每人限送一瓶不累贈，全台限量1萬瓶送完為止；同時也推出其他防疫商品會員回饋價，Hand. Clean抗菌乾洗手淨化型噴霧120ml原價149元、特價99元；全方位Clean除菌次氯酸噴霧250ml原價199元、特價99元。

市面上缺貨很久的額溫槍，日藥本舖預計本周陸續進貨4,000支，包括熱映光電紅外線額溫槍THD2FE原價3,280元、特價2,399元，熱映光電紅外線迷你額溫槍TH30F原價2,680元、特價1,699元；另外還有抗UV防潑水口罩套特價199元、防沫防潑水濾片10入特價99元、平織棉口罩套特價58元等。

防疫期間消費者無法到日本採買補貨，日藥本舖推出日本明星商品挑戰藥妝市場最低價，即日起至4月5日單筆結帳金額滿500元送50元折價券，可累贈。

屈臣氏即日起至4月22日共有700件商品任挑任選第2件3折，另有醫美商品滿額雙重送，消費滿1,500元送200元商品提貨券、滿3,000元送500元商品提貨券。獨家商品包括freeplus溫和淨潤皂霜限定組特價435元；德美醫研超效10%雙B維他命精華液任選第2件3折、平均單價878元；LITS保濕彈潤精華特價1,080元；霓淨思N7前男友超後悔吸睛面膜「醫美金評賞」買1送1、平均單價150元。

日藥本舖推出抗UV防潑水口罩套，特價199元。圖／日藥本舖提供
日藥本舖推出抗UV防潑水口罩套，特價199元。圖／日藥本舖提供
屈臣氏獨家推出德美醫研超效10%雙B維他命精華液，即日起至4月22日任選第2件3折、平均單價878元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出德美醫研超效10%雙B維他命精華液，即日起至4月22日任選第2件3折、平均單價878元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出LITS保濕彈潤精華，特價1,080元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出LITS保濕彈潤精華，特價1,080元。圖／屈臣氏提供
日藥本舖全台門市乾洗手凝膠、噴霧、次氯酸噴霧等防疫相關商品陸續到貨中。圖／日藥本舖提供
日藥本舖全台門市乾洗手凝膠、噴霧、次氯酸噴霧等防疫相關商品陸續到貨中。圖／日藥本舖提供
搶攻宅保養商機，屈臣氏即日起至4月22日祭出700件商品任挑任選第2件3折。圖／屈臣氏提供
搶攻宅保養商機，屈臣氏即日起至4月22日祭出700件商品任挑任選第2件3折。圖／屈臣氏提供
日藥本舖推出Hand. Clean抗菌乾洗手淨化型噴霧120ml，原價149元、特價99元。圖／日藥本舖提供
日藥本舖推出Hand. Clean抗菌乾洗手淨化型噴霧120ml，原價149元、特價99元。圖／日藥本舖提供
3月27日起日藥本舖會員消費滿399元就送除菌乾洗手淨化凝膠60ml，全台限量1萬瓶送完為止。圖／日藥本舖提供
3月27日起日藥本舖會員消費滿399元就送除菌乾洗手淨化凝膠60ml，全台限量1萬瓶送完為止。圖／日藥本舖提供
屈臣氏獨家推出霓淨思N7前男友超後悔吸睛面膜，「醫美金評賞」買1送1，平均單價150元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出霓淨思N7前男友超後悔吸睛面膜，「醫美金評賞」買1送1，平均單價150元。圖／屈臣氏提供

醫美 口罩 面膜

延伸閱讀

揪感心！理膚寶水宣布生產乾洗手 捐贈台灣醫護助防疫

自己的義大利自己救！寶格麗70萬瓶防疫乾洗手來了

線上消費激增 台隆手創館App上線再送會員300元

防疫商品搶翻天 龍崎農會免費送在地機關學校防疫

相關新聞

用路人怨速限太慢 林佳龍宣布清明連假試辦蘇花改提速

交通部長林佳龍今天到花蓮，宣布清明連假期間，蘇花改將試辦提速。根據公路總局簡報，南澳到和平由原本限速60公里提升到70公...

疫情重創油價跌勢不見盡頭 汽、柴油下周估再降0.7元

油價跌勢至今仍看不到盡頭！因美國新冠肺炎確診病例持續增加，再加上沙俄兩國削價增產，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降...

國產新冠肺炎快篩試劑拚上市 三總宣示與三鈺合作

我國新冠肺炎確診案例快速攀升，我國目前的檢驗方式以「RT-PCR」為主，但檢驗時間需4小時，三總今與三鈺生物科技宣示合作...

日藥本舖送會員1萬瓶抗菌乾洗手！屈臣氏「宅保養」700件商品第2件3折

全民防疫大作戰，藥妝店鎖定消費者需求與宅保養商機，推出多款日常所需及美妝品特價，日藥本舖回饋會員，準備1萬瓶除菌乾洗手淨...

H&M受新冠肺炎影響 關閉特定地區網站台灣也在列

才剛宣布也投入防護衣生產的平價時尚品牌H&M無預警的在3月25日晚間，關閉了部分地區的官方網站，其中也包括了台灣，連帶原...

防疫期間知識傳播不斷電 國圖籲民眾授權學位論文

新冠病毒疫情持續延燒，國內外許多大學校院及公共圖書館陸續採取閉館或限制入館的措施，民眾亦開始自主降低出入公共場所的頻率。...

宅在家商機 Kono電子雜誌新會員免費看 Kobo電子書滿額送點數

疫情威脅蔓延全球，防疫已成為一場長期抗戰，民眾紛紛減少外出至人群聚集場域，讓各類數位內容平台，像是數位雜誌、音樂及影音平...

高鐵有錢發股利沒錢調薪？鍾佳濱籲：勿犧牲員工權益

立法委員鍾佳濱今天舉行記者會表示，在旅宿運輸業面臨新冠肺炎衝擊之際，高鐵公司竟決定發放69億高額股利，但另一方面卻對原拍...

行政院會拍板農民退休金 30歲就投保退休最多月領26K

農民退休雙保障，行政院會今通過「農民退休儲金條例」草案，將送立法院審議，未來農民退休時，可領老農福利津貼與農民退休儲金。...

飯店業推日租辦公室專案 遠距辦公最低每日只要500元

新冠肺炎疫情持續延燒，許多公司、中小企業實施「在家辦公、遠距辦公」等分流工作模式，降低職員群聚辦公室的感染機率，飯店也推...

女主管怎麼老是淚眼汪汪？眼科醫師：是鼻淚管阻塞

47歲梁姓女子在顧問公司擔任主管，近年深受鼻淚管阻塞所苦，常須拿手帕擦眼淚，甚至開會報告時還在眾目睽睽下流淚，搞得場面無...

清明連假備戰防疫 內政部推「佛系祭祖」減少人群接觸

清明節將至，因應疫情變化，內政部民政司司長林清淇表示，今年清明祭祖活動鼓勵民眾採分流掃墓，或由少數族人代表現場祭祀，並以...

熱門新聞

統一發票1-2月開獎 35元買咖啡變身千萬得主

千萬富翁是你嗎？在全聯花794元中千萬特別獎

疫情衝擊！米其林1星「大三元酒樓」停業2個月

買口罩好消息！ 蘇貞昌：評估一次買更多、方式更多元

美國疫情不退燒 下周95無鉛可能跌破20元

沒掃墓就是不孝？媳婦為防疫掃墓想說NO 醫師教兩招

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。