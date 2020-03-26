聽新聞
test
0:00 / 0:00
日藥本舖送會員1萬瓶抗菌乾洗手！屈臣氏「宅保養」700件商品第2件3折
全民防疫大作戰，藥妝店鎖定消費者需求與宅保養商機，推出多款日常所需及美妝品特價，日藥本舖回饋會員，準備1萬瓶除菌乾洗手淨化凝膠60ml做為消費滿額感謝禮；屈臣氏即日起至4月22日祭出700件商品任挑任選第2件3折，集結醫美20大品牌的「醫美金評賞」也同享優惠。
3月27日起日藥本舖會員消費滿399元就送除菌乾洗手淨化凝膠60ml，每人限送一瓶不累贈，全台限量1萬瓶送完為止；同時也推出其他防疫商品會員回饋價，Hand. Clean抗菌乾洗手淨化型噴霧120ml原價149元、特價99元；全方位Clean除菌次氯酸噴霧250ml原價199元、特價99元。
市面上缺貨很久的額溫槍，日藥本舖預計本周陸續進貨4,000支，包括熱映光電紅外線額溫槍THD2FE原價3,280元、特價2,399元，熱映光電紅外線迷你額溫槍TH30F原價2,680元、特價1,699元；另外還有抗UV防潑水口罩套特價199元、防沫防潑水濾片10入特價99元、平織棉口罩套特價58元等。
防疫期間消費者無法到日本採買補貨，日藥本舖推出日本明星商品挑戰藥妝市場最低價，即日起至4月5日單筆結帳金額滿500元送50元折價券，可累贈。
屈臣氏即日起至4月22日共有700件商品任挑任選第2件3折，另有醫美商品滿額雙重送，消費滿1,500元送200元商品提貨券、滿3,000元送500元商品提貨券。獨家商品包括freeplus溫和淨潤皂霜限定組特價435元；德美醫研超效10%雙B維他命精華液任選第2件3折、平均單價878元；LITS保濕彈潤精華特價1,080元；霓淨思N7前男友超後悔吸睛面膜「醫美金評賞」買1送1、平均單價150元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言