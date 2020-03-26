H&M受新冠肺炎影響 關閉特定地區網站台灣也在列

才剛宣布也投入防護衣生產的平價時尚品牌H&M無預警的在3月25日晚間，關閉了部分地區的官方網站，其中也包括了台灣，連帶原本要在今日（3/26）要在線上發售的CONSCIOUS EXCLUSIVE 2020春夏系列，也要無限期推遲了。

因為新冠肺炎（COVID-19）的影響，不只高端精品投入生產口罩、乾洗手與酒精等防疫用品，H&M除了捐贈50萬美元給世界衛生組織（WHO）用以抗疫之用外，也在日前宣布空出生產線來製作肺炎所需要的防護衣。H&M發揮廣大的採購業務和物流能力，將個人用的防疫裝備免費提供給醫院和醫療工作者，這樣暖心的善舉讓網友都讚譽有加。

不過，由於歐洲的新冠肺炎疫情吃緊，H&M也不得不讓當地所有的門市與專賣店停止營業，導致在物流上產生相對應問題。因此，在3月25日晚間無預警的關閉了部分地區的官方網站，包括了台灣、馬來西亞以及菲律賓等。品牌解釋由於台灣的訂單都是從歐洲倉庫出貨，由於物流系統緣故，只能暫停官網的運作，但目前沒有收到通知會時重啟，要配合歐洲當地政府規定。而這也意味了，原訂要在線上銷售的CONSCIOUS EXCLUSIVE 2020春夏系列，要推遲或是取消，讓消費者大呼意外。