防疫期間知識傳播不斷電 國圖籲民眾授權學位論文

新冠病毒疫情持續延燒，國內外許多大學校院及公共圖書館陸續採取閉館或限制入館的措施，民眾亦開始自主降低出入公共場所的頻率。為了讓學子在防疫期間也能方便利用論文資料，國家圖書館呼籲民眾將學位論文電子全文授權予「台灣博碩士論文知識加值系統」，讓研究生在家也能做研究，共創防疫期間知識傳播不斷電的環境。

國圖指出，在這疫情緊張的時刻，國外有許多圖書館、博物館甚至企業，免費提供線上開放資源，讓大眾在家也能欣賞到紐約公共圖書館的電子書、大英博物館的導覽、柏林愛樂的演奏，甚至免費收聽亞馬遜書店的有聲書，這樣貼心的服務皆源自於各界的無私授權，讓使用者不需出門，在家防疫也可以安心地飽覽世界、增長知識。

國家圖書館典藏的學位論文是館內的熱門資源。國圖表示，「台灣博碩士論文知識加值系統」自建置以來嘉惠無數學子，網站平均每年檢索次數可達5000萬以上，每日平均檢索達160萬次。截至3月為止，收錄全國各大學校院的學位論文書目與摘要已超過118萬筆，凡使用電子郵件信箱註冊成為該系統會員，即可免費使用超過51萬筆已獲作者授權公開的電子全文。

然而，目前系統內仍有31萬多筆的論文資料未獲得作者授權公開，有需要的讀者必須到國圖館內使用紙本論文，外縣市的學子必須搭乘大眾運輸工具，方能到館利用，增加風險。

國圖館長曾淑賢表示，現在全球處於艱困的時刻，個人無私的授權學位論文，可以一己之力幫助更多研究生學習，讓防疫不會妨礙知識取得，研究能量不間斷。

國圖表示，想要授權論文電子全文的作者，透過「論文授權四部曲 --- 列印授權書、親筆簽名、拍照上傳、寄出授權書」等四個簡易步驟 ( https://ndltdcc.ncl.edu.tw/get_thesis_authorize.php )，即可輕鬆將個人的論文全文授權予國圖。

國圖表示，收到作者授權論文大作公開後，將於「台灣博碩士論文知識加值系統」首頁及Facebook粉絲團公開銘謝，感謝作者的共襄盛舉，舉手之勞便能造福國內外學子。