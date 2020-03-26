快訊

NBA受疫情重擊 2021薪資上限恐雪崩式暴跌

直播／我今日新增17例確診 15例境外、2例本土累計252例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅在家商機 Kono電子雜誌新會員免費看 Kobo電子書滿額送點數

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Kono電子雜誌讀者可輕鬆使用電腦與手機閱讀300本以上國內外雜誌。圖／Kono提供
Kono電子雜誌讀者可輕鬆使用電腦與手機閱讀300本以上國內外雜誌。圖／Kono提供

疫情威脅蔓延全球，防疫已成為一場長期抗戰，民眾紛紛減少外出至人群聚集場域，讓各類數位內容平台，像是數位雜誌、音樂及影音平台順勢成為大家「不接觸」生活型態的重要依靠。

內容涵蓋台灣、香港、日本、歐美等300多款跨國電子雜誌，領域橫跨財經、科技、時尚、旅遊等16大類別的Kono電子雜誌平台指出，今年2月的新會員數較1月成長近7成，平台內總文章閱讀數更激增近5成，帶動整體業績較去年同期成長27%。新用戶用手機下載並註冊Kono電子雜誌App，即可免費獲得14天會員資格，成功推薦朋友還可額外得到7天免費會員資格，天天雜誌看到飽。

Kono電子雜誌獨家Smarticle技術，導入AI人工智慧，可自動產出符合各式數位裝置閱讀格式的好讀模式，並於今年推出viewer 2.0，讓閱讀電子雜誌更聰明、版面也更生動，便於閱讀、縮放，透過Google語音系統，更可朗讀中、英、日、韓4種語言的雜誌內容。Kono進一步運用大數據系統，根據個人閱讀習慣推播適合雜誌，用戶也可像Google搜尋一樣輸入關鍵字，就可從上萬篇的雜誌文章中，找出相關的文章內容，讓雜誌內容能更貼近消費者閱讀喜好。

另外，樂天Kobo電子書也因應疫情推出限時活動，與艾玩天地合作，消費者只要於4月30日前下載「新笑傲江湖M手遊」並登錄活動頁，就可免費下載《笑傲江湖》電子書第一冊，並且購買金庸指定系列書籍可折抵每本50元。活動期間完成樂天Kobo電子書免費下載或首購者，還可領取「新笑傲江湖M手遊」虛擬寶物序號，看小說、玩手遊，在家不無聊。

同時，樂天Kobo也針對疫情推出零距離書展，精選遠距工作、線上學習、居家運動、在家烘焙等相關選書，即日起至4月15日止，消費單本8.5折，滿三本再送100點樂天點數。3月27日至3月29日共3天，全站單筆滿666元，再送樂天點數222點。

Kono電子雜誌擁有台灣、香港、日韓、歐美等地300多款電子雜誌，許多更是獨家上架內容，類型也相當豐富。圖／Kono提供
Kono電子雜誌擁有台灣、香港、日韓、歐美等地300多款電子雜誌，許多更是獨家上架內容，類型也相當豐富。圖／Kono提供
防疫期間，電子書成為在家閱讀的好幫手，在家即能一鍵購買、馬上閱讀。圖／樂天Kobo提供
防疫期間，電子書成為在家閱讀的好幫手，在家即能一鍵購買、馬上閱讀。圖／樂天Kobo提供

疫情 電子書

延伸閱讀

遠距工作夯 資策會呼籲：小心駭客三大手法

智冠 要買1,500張庫藏股

智冠去年獲利近九年新高 將實施庫藏股

橘子新手遊上陣 《小森生活》人氣高漲

相關新聞

用路人怨速限太慢 林佳龍宣布清明連假試辦蘇花改提速

交通部長林佳龍今天到花蓮，宣布清明連假期間，蘇花改將試辦提速。根據公路總局簡報，南澳到和平由原本限速60公里提升到70公...

疫情重創油價跌勢不見盡頭 汽、柴油下周估再降0.7元

油價跌勢至今仍看不到盡頭！因美國新冠肺炎確診病例持續增加，再加上沙俄兩國削價增產，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降...

國產新冠肺炎快篩試劑拚上市 三總宣示與三鈺合作

我國新冠肺炎確診案例快速攀升，我國目前的檢驗方式以「RT-PCR」為主，但檢驗時間需4小時，三總今與三鈺生物科技宣示合作...

日藥本舖送會員1萬瓶抗菌乾洗手！屈臣氏「宅保養」700件商品第2件3折

全民防疫大作戰，藥妝店鎖定消費者需求與宅保養商機，推出多款日常所需及美妝品特價，日藥本舖回饋會員，準備1萬瓶除菌乾洗手淨...

H&M受新冠肺炎影響 關閉特定地區網站台灣也在列

才剛宣布也投入防護衣生產的平價時尚品牌H&M無預警的在3月25日晚間，關閉了部分地區的官方網站，其中也包括了台灣，連帶原...

防疫期間知識傳播不斷電 國圖籲民眾授權學位論文

新冠病毒疫情持續延燒，國內外許多大學校院及公共圖書館陸續採取閉館或限制入館的措施，民眾亦開始自主降低出入公共場所的頻率。...

宅在家商機 Kono電子雜誌新會員免費看 Kobo電子書滿額送點數

疫情威脅蔓延全球，防疫已成為一場長期抗戰，民眾紛紛減少外出至人群聚集場域，讓各類數位內容平台，像是數位雜誌、音樂及影音平...

高鐵有錢發股利沒錢調薪？鍾佳濱籲：勿犧牲員工權益

立法委員鍾佳濱今天舉行記者會表示，在旅宿運輸業面臨新冠肺炎衝擊之際，高鐵公司竟決定發放69億高額股利，但另一方面卻對原拍...

行政院會拍板農民退休金 30歲就投保退休最多月領26K

農民退休雙保障，行政院會今通過「農民退休儲金條例」草案，將送立法院審議，未來農民退休時，可領老農福利津貼與農民退休儲金。...

飯店業推日租辦公室專案 遠距辦公最低每日只要500元

新冠肺炎疫情持續延燒，許多公司、中小企業實施「在家辦公、遠距辦公」等分流工作模式，降低職員群聚辦公室的感染機率，飯店也推...

女主管怎麼老是淚眼汪汪？眼科醫師：是鼻淚管阻塞

47歲梁姓女子在顧問公司擔任主管，近年深受鼻淚管阻塞所苦，常須拿手帕擦眼淚，甚至開會報告時還在眾目睽睽下流淚，搞得場面無...

清明連假備戰防疫 內政部推「佛系祭祖」減少人群接觸

清明節將至，因應疫情變化，內政部民政司司長林清淇表示，今年清明祭祖活動鼓勵民眾採分流掃墓，或由少數族人代表現場祭祀，並以...

熱門新聞

統一發票1-2月開獎 35元買咖啡變身千萬得主

千萬富翁是你嗎？在全聯花794元中千萬特別獎

疫情衝擊！米其林1星「大三元酒樓」停業2個月

買口罩好消息！ 蘇貞昌：評估一次買更多、方式更多元

美國疫情不退燒 下周95無鉛可能跌破20元

沒掃墓就是不孝？媳婦為防疫掃墓想說NO 醫師教兩招

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。