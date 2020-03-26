宅在家商機 Kono電子雜誌新會員免費看 Kobo電子書滿額送點數
疫情威脅蔓延全球，防疫已成為一場長期抗戰，民眾紛紛減少外出至人群聚集場域，讓各類數位內容平台，像是數位雜誌、音樂及影音平台順勢成為大家「不接觸」生活型態的重要依靠。
內容涵蓋台灣、香港、日本、歐美等300多款跨國電子雜誌，領域橫跨財經、科技、時尚、旅遊等16大類別的Kono電子雜誌平台指出，今年2月的新會員數較1月成長近7成，平台內總文章閱讀數更激增近5成，帶動整體業績較去年同期成長27%。新用戶用手機下載並註冊Kono電子雜誌App，即可免費獲得14天會員資格，成功推薦朋友還可額外得到7天免費會員資格，天天雜誌看到飽。
Kono電子雜誌獨家Smarticle技術，導入AI人工智慧，可自動產出符合各式數位裝置閱讀格式的好讀模式，並於今年推出viewer 2.0，讓閱讀電子雜誌更聰明、版面也更生動，便於閱讀、縮放，透過Google語音系統，更可朗讀中、英、日、韓4種語言的雜誌內容。Kono進一步運用大數據系統，根據個人閱讀習慣推播適合雜誌，用戶也可像Google搜尋一樣輸入關鍵字，就可從上萬篇的雜誌文章中，找出相關的文章內容，讓雜誌內容能更貼近消費者閱讀喜好。
另外，樂天Kobo電子書也因應疫情推出限時活動，與艾玩天地合作，消費者只要於4月30日前下載「新笑傲江湖M手遊」並登錄活動頁，就可免費下載《笑傲江湖》電子書第一冊，並且購買金庸指定系列書籍可折抵每本50元。活動期間完成樂天Kobo電子書免費下載或首購者，還可領取「新笑傲江湖M手遊」虛擬寶物序號，看小說、玩手遊，在家不無聊。
同時，樂天Kobo也針對疫情推出零距離書展，精選遠距工作、線上學習、居家運動、在家烘焙等相關選書，即日起至4月15日止，消費單本8.5折，滿三本再送100點樂天點數。3月27日至3月29日共3天，全站單筆滿666元，再送樂天點數222點。
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