高鐵有錢發股利沒錢調薪？鍾佳濱籲：勿犧牲員工權益

立法委員鍾佳濱今天舉行記者會表示，在旅宿運輸業面臨新冠肺炎衝擊之際，高鐵公司竟決定發放69億高額股利，但另一方面卻對原拍板的2020年度調薪計畫暫緩，實屬不合理。鍾佳濱呼籲，高鐵切勿犧牲員工權益；也要求作為高鐵最大股東的交通部要對此表態。高鐵公司回應，調薪計畫並無取消，是為了因應疫情衝擊，才延後辦理。

鍾佳濱表示，新冠肺炎重創全球經濟，未來即便疫情緩解，寒冬期仍十分漫長，高鐵現在就要把盈餘發放，是否考慮過可預見的漫漫長冬？鍾佳濱指出，高鐵運量受疫情影響而明顯下滑，自2月起，周末離峰時段調減41班車次，佔每周總班次4％「面臨寒冬，董事會還大方派發股利」應予以檢討。

鍾佳濱指出，與此同時，高鐵卻對公司全體發送內部信件，指出高鐵公司因受新冠肺炎疫情嚴重影響營收，暫緩辦理2020年度調薪計畫。鍾說，若是誤會，請高鐵高層向外界說明清楚，調薪計畫是暫緩實施，還是停止該計畫，在疫情和緩之後，會不會實施暫停的調薪計畫？

鍾佳濱表示，經詢問確認，高鐵公司回覆，調薪計畫並無取消，是為了因應疫情衝擊，才延後辦理。高鐵局主秘饒國政表示，高鐵主要關注在防疫上的作為，至於股利部分，相信會按照現況分析處理。

交通部路政司科長王昭明說，高鐵如果要發股利，還要到股東常會確認，建議高鐵主管應該針對社會觀感通盤考量，目前還未收到分析報告。