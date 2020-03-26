行政院會拍板農民退休金 30歲就投保退休最多月領26K

農民退休雙保障，行政院會今通過「農民退休儲金條例」草案，將送立法院審議，未來農民退休時，可領老農福利津貼與農民退休儲金。試算後，農民投保退休儲金若都採最高費率6%且65歲退休，加上老農津貼，農民30歲開始月繳1428元，退休可月領2萬6千元，40歲投保者退休則是月領1萬8千元。

農委會指出，現有關於農民福利保障部分，農保與老農津貼制度不變，但仿效勞工退休制度新設農民退休儲金個人專戶，農保被保險人的資格為未滿65歲且未領取其他社會保險老年給付，同時政府會一對一相對提繳。

每月提繳金額部分，農民可依意願選擇提繳比率為1%至6%，1年可調整2次。至於最高領取額部分，若以農民提繳6%以及政府相對提繳、餘命20年等條件來設算，換算下來40歲提繳25年的農民，「老農津貼」加上「退休儲金」可月領1萬8千元；30歲提繳35年的農民可月領2萬6千元。

農委會副主委陳添壽會後表示，希望透過相關保障，讓農業勞力補充能持續，而根據估計台灣65歲農民以下約45萬，未滿50歲也有30萬，未滿40歲則有14萬餘人，推估以50歲為分界，以上約10%、以下約為20%的人有望加入農民退休儲金，加上各項指標後估計，實施第一年將有6萬人，實施至第15年預計則有12萬餘人參加。