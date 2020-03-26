快訊

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行政院會拍板農民退休金 30歲就投保退休最多月領26K

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院會今通過「農民退休儲金條例」草案，30歲就投保退休最多月領26K。 圖／本報資料照
行政院會今通過「農民退休儲金條例」草案，30歲就投保退休最多月領26K。 圖／本報資料照

農民退休雙保障，行政院會今通過「農民退休儲金條例」草案，將送立法院審議，未來農民退休時，可領老農福利津貼與農民退休儲金。試算後，農民投保退休儲金若都採最高費率6%且65歲退休，加上老農津貼，農民30歲開始月繳1428元，退休可月領2萬6千元，40歲投保者退休則是月領1萬8千元。

農委會指出，現有關於農民福利保障部分，農保與老農津貼制度不變，但仿效勞工退休制度新設農民退休儲金個人專戶，農保被保險人的資格為未滿65歲且未領取其他社會保險老年給付，同時政府會一對一相對提繳。

每月提繳金額部分，農民可依意願選擇提繳比率為1%至6%，1年可調整2次。至於最高領取額部分，若以農民提繳6%以及政府相對提繳、餘命20年等條件來設算，換算下來40歲提繳25年的農民，「老農津貼」加上「退休儲金」可月領1萬8千元；30歲提繳35年的農民可月領2萬6千元。

農委會副主委陳添壽會後表示，希望透過相關保障，讓農業勞力補充能持續，而根據估計台灣65歲農民以下約45萬，未滿50歲也有30萬，未滿40歲則有14萬餘人，推估以50歲為分界，以上約10%、以下約為20%的人有望加入農民退休儲金，加上各項指標後估計，實施第一年將有6萬人，實施至第15年預計則有12萬餘人參加。

農民 老農津貼 農委會

延伸閱讀

農業補貼變錢坑 經費超支79億

郵局25日起調降存款利率 房貸地板價跌至1.31%

農業基金支出大 農委會：調整產業結構才能撙節

賣北市房買新北划算還有剩當退休金？ 網大讚作法超聰明

相關新聞

沒掃墓就是不孝？媳婦為防疫掃墓想說NO 醫師教兩招

全球新冠肺炎疫情發燒，台灣確診人數昨(25)日已達235例，兩人死亡。面臨下週即將到來的清明連假假期，有不少人煩惱，是否不返鄉掃墓比較好？對此，包括「柚子醫師」陳木榮及婦產科醫師蘇怡寧，不約而同在臉書呼籲，為了大家好，今年就先不要返鄉了。

鐵道業第一槍！載客率狂跌 高鐵暫緩「說好的」調薪

台灣高鐵公司去年旅運量突破歷年新高，宣布今年3月起對全體員工加薪3.42%，未料受到疫情影響，高鐵昨下午對內發布公告，暫...

把握今明好天氣！ 彭啟明：周五晚起降雨至周六

今天持續穩定的天氣型態，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天中午高溫，可能有機會西半部都突破30度...

用路人怨速限太慢 林佳龍宣布清明連假試辦蘇花改提速

交通部長林佳龍今天到花蓮，宣布清明連假期間，蘇花改將試辦提速。根據公路總局簡報，南澳到和平由原本限速60公里提升到70公...

疫情衝擊！米其林1星「大三元酒樓」停業2個月

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，不少餐飲名店受到波及。連續兩年摘下米其林指南一星、已經有50年歷史的「大三元酒...

日式英語腔超難懂？他曝英文程度最令人崩潰的是越南

學習外國語言的困難之一是要適應各國口音，很多台灣人認為英檢考試時澳洲口音很難懂，但一名有旅居外國經驗的網友指澳洲腔算是相當容易，最困難的是越南腔。 一名網友在PTT發文討論多益考試，他說聽力的美

疫情重創油價跌勢不見盡頭 汽、柴油下周估再降0.7元

油價跌勢至今仍看不到盡頭！因美國新冠肺炎確診病例持續增加，再加上沙俄兩國削價增產，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降...

高鐵有錢發股利沒錢調薪？鍾佳濱籲：勿犧牲員工權益

立法委員鍾佳濱今天舉行記者會表示，在旅宿運輸業面臨新冠肺炎衝擊之際，高鐵公司竟決定發放69億高額股利，但另一方面卻對原拍...

行政院會拍板農民退休金 30歲就投保退休最多月領26K

農民退休雙保障，行政院會今通過「農民退休儲金條例」草案，將送立法院審議，未來農民退休時，可領老農福利津貼與農民退休儲金。...

飯店業推日租辦公室專案 遠距辦公最低每日只要500元

新冠肺炎疫情持續延燒，許多公司、中小企業實施「在家辦公、遠距辦公」等分流工作模式，降低職員群聚辦公室的感染機率，飯店也推...

女主管怎麼老是淚眼汪汪？眼科醫師：是鼻淚管阻塞

47歲梁姓女子在顧問公司擔任主管，近年深受鼻淚管阻塞所苦，常須拿手帕擦眼淚，甚至開會報告時還在眾目睽睽下流淚，搞得場面無...

清明連假備戰防疫 內政部推「佛系祭祖」減少人群接觸

清明節將至，因應疫情變化，內政部民政司司長林清淇表示，今年清明祭祖活動鼓勵民眾採分流掃墓，或由少數族人代表現場祭祀，並以...

熱門新聞

統一發票1-2月開獎 35元買咖啡變身千萬得主

千萬富翁是你嗎？在全聯花794元中千萬特別獎

疫情衝擊！米其林1星「大三元酒樓」停業2個月

說好店內隨便吃！女大生打工因「太會吃」慘遭開除

美國疫情不退燒 下周95無鉛可能跌破20元

獨／才剛滿1年！全港最佳素食「心齋」台灣店暫停業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。