酒精消毒雙手過敏 醫生建議「濕洗手」

新冠肺炎疫情增溫，苗栗縣3例確診案例，縣長徐耀昌提醒民眾做好個人衛生，勤洗手。但有些民眾皮膚較敏感，對酒精過敏，苗栗縣康平診所皮膚科主任蕭毓良說，酒精過敏造成手部濕疹情況比例，比平常多出3成，建議民眾以「濕洗手」為主。

學校加強防疫，苗栗縣議員黎煥強也是后庄國小家長會長，他說，有少數小朋友對酒精過敏，也有對清潔液過敏反應，校方也提醒學童以濕洗手，用肥皂，或是用清水加強洗手。

康平診所皮膚科主任蕭毓良說，因新冠肺炎倡導勤洗手，有些民眾對酒精過敏造成手部濕疹，這樣情形比平常多出3倍左右。他建議，民眾可多以濕洗手為主，若因洗手次數多造成皮膚粗糙、乾燥，可以在洗手後擦乳液，保持皮膚滋潤度，預防乾燥。

苗栗縣衛生局提醒，民眾防疫最重要勤洗手，避免碰觸口鼻眼增加感染機會。