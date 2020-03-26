酒精消毒雙手過敏 醫生建議「濕洗手」
新冠肺炎疫情增溫，苗栗縣3例確診案例，縣長徐耀昌提醒民眾做好個人衛生，勤洗手。但有些民眾皮膚較敏感，對酒精過敏，苗栗縣康平診所皮膚科主任蕭毓良說，酒精過敏造成手部濕疹情況比例，比平常多出3成，建議民眾以「濕洗手」為主。
學校加強防疫，苗栗縣議員黎煥強也是后庄國小家長會長，他說，有少數小朋友對酒精過敏，也有對清潔液過敏反應，校方也提醒學童以濕洗手，用肥皂，或是用清水加強洗手。
康平診所皮膚科主任蕭毓良說，因新冠肺炎倡導勤洗手，有些民眾對酒精過敏造成手部濕疹，這樣情形比平常多出3倍左右。他建議，民眾可多以濕洗手為主，若因洗手次數多造成皮膚粗糙、乾燥，可以在洗手後擦乳液，保持皮膚滋潤度，預防乾燥。
苗栗縣衛生局提醒，民眾防疫最重要勤洗手，避免碰觸口鼻眼增加感染機會。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言