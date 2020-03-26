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飯店業推日租辦公室專案 遠距辦公最低每日只要500元
新冠肺炎疫情持續延燒，許多公司、中小企業實施「在家辦公、遠距辦公」等分流工作模式，降低職員群聚辦公室的感染機率，飯店也推出「日租辦公室專案」，讓公司職員可以借用飯店房間辦公。
台北富信大飯店提供「以租代住」的方式，將飯店客房作為職員辦公空間，每日僅需1000的超低租金，除了可免費使用WiFi、房內有線網路、商務中心的電腦設備，更可享全館餐飲8折優惠，還能請館內餐廳直接將餐點送到房間，讓職員在工作時便利又安心。
台北富信大飯店表示，日租辦公室使用時間為早上9點到晚上6點，若租借時間超過1周，還會提供優惠，最低1天只要500元，讓企業主可以自由選擇租借客房的天數，有效控管成本支出。
新莊翰品酒店也推出「獨立辦公室」方案，翰品酒店表示，租金1天1500，租用時間從早上8點到晚上6點，房間一次最多可讓5個人，獨立辦公室提供水、咖啡包、茶包與WIFI無線網路、有線網路、辦公環境每天都會消毒一次，也會提供20張A4用紙。
翰品酒店表示，若一次租用一周，可使用多功能會議廳，有投影布幕、投影機，適合開會簡報使用，也可免費使用洗衣房，目前有提供早餐，價格450元，如租借獨立辦公室5天以上，平均1天價格1400元，如租借22天以上，平均價格為1200元。
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