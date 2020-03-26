女主管怎麼老是淚眼汪汪？眼科醫師：是鼻淚管阻塞

47歲梁姓女子在顧問公司擔任主管，近年深受鼻淚管阻塞所苦，常須拿手帕擦眼淚，甚至開會報告時還在眾目睽睽下流淚，搞得場面無比尷尬，只好求助眼科醫師，進行鼻淚管氣球擴張手術，術後狀況明顯地改善；台大醫院新竹分院眼科部醫師李宜潔指出，鼻淚管阻塞除會造成生活上不便，若合併細菌感染，恐造成急性淚囊炎，進而併發蜂窩性組織炎。

李宜潔說明，淚液是由眼窩外上方的淚腺所分泌，不僅能滋潤眼睛表面、提供養分，亦能清潔眼睛表面的異物。正常狀況下淚水會自眼睛內側的淚點流入，經淚小管、淚囊、鼻淚管，最終從鼻腔排出。若這個通道的任一個地方出現阻塞，就會導致淚液流動不順暢，堆積在下眼瞼邊緣，導致淚眼汪汪，即是「鼻淚管阻塞」。

鼻淚管阻塞的原因可分為先天性與後天性。有些剛出生幾個月的嬰兒總是淚汪汪，眼頭部位還有黃色分泌物，這是因為鼻淚管末端接近鼻腔的位置有一層薄膜，通常會在出生後自行打開，但部分嬰兒出生後，因薄膜未完全消失，使淚水排出不順而出現溢淚。

絕大多數的孩童在1歲以前，薄膜會逐漸退化，症狀得以改善，一般來說，6個月前的孩童只要點眼藥水，保持眼部清潔，並配合適當按摩，藉由按摩所產生的壓力撐開鼻淚管末端的薄膜即可。但若超過6個月症狀仍持續，則需請眼科醫師進一步評估處理。

後天性鼻淚管阻塞則好發於中老年人。患者因長期慢性結膜炎、砂眼等反覆發炎反應，導致鼻淚管粘黏，或因臉部外傷，傷及鼻淚管系統。腫瘤壓迫、醫源性的傷害或對藥物過敏等，也可能造成鼻淚管阻塞。症狀輕微的患者可採取保守療法，點眼藥水並保持眼部衛生，以免併發急性淚囊炎，但若阻塞嚴重，則需接受鼻淚管手術。

李宜潔指出，「鼻淚管氣球擴張術」是目前臨床上較為盛行的無疤痕手術方式，醫師將帶有氣球的探針伸入鼻淚道讓氣球膨脹，撐開阻塞的部位，最後再將氣球縮小後取出。為提高手術的效果，有時會同時置入矽質鼻淚管導管，並依患者狀況及臨床經驗於術後2至6個月時取出。