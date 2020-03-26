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清明連假備戰防疫 內政部推「佛系祭祖」減少人群接觸

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
內政部表示，因應防疫，今年清明祭祖建議採「佛系祭祖」盡量減少人群接觸。圖／內政部提供
內政部表示，因應防疫，今年清明祭祖建議採「佛系祭祖」盡量減少人群接觸。圖／內政部提供

清明節將至，因應疫情變化，內政部民政司司長林清淇表示，今年清明祭祖活動鼓勵民眾採分流掃墓，或由少數族人代表現場祭祀，並以網路直播方式參與，或提前清整墓園，避免群聚感染風險，各地方政府也已有清明掃墓的因應措施，請民眾多加配合，共同為防疫努力。

林清淇表示，日前已請地方政府輔導轄內公私立殯葬設施，於疫情期間停止辦理千人以上的大型清明法會，如辦理祭祀相關活動，應落實各項防護措施，並規劃適當活動空間，保持空氣流通，亦得透過網路直播等方式參與，減少人群聚集接觸感染風險。

林清淇指出，目前多數地方政府已取消、延期或改為線上直播方式舉辦法會、實施殯葬設施人流管制、提前於3月開放納骨塔及墓園，且有部分縣市因環境限制，於清明連假不開放入塔祭拜，有18縣市不提供掃墓專車，餘臺北市、新北市、臺中市及基隆市仍維持提供專車，但已規畫相關防疫措施。

此外，各地方政府也積極向民眾宣導應佩戴口罩，並要求配合工作人員測量額溫、手部噴灑酒精清潔，若有發燒狀況及呼吸道症狀者，不得搭乘專車或入塔祭拜，以降低傳染風險。

內政部表示，為方便民眾遠距追思，內政部與臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹市、嘉義市、彰化縣、雲林縣及金門縣等地方政府，都有提供線上追思服務，民眾可多加利用。各地方因應清明掃墓的最新防疫措施，可至內政部全國殯葬資訊入口網。

網路直播 內政部 清明節 連假

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