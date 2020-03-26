用路人怨速限太慢 林佳龍宣布清明連假試辦蘇花改提速

交通部長林佳龍今天到花蓮，宣布清明連假期間，蘇花改將試辦提速。根據公路總局簡報，南澳到和平由原本限速60公里提升到70公里，但和平之後的路段，包括中仁隧道與仁水隧道，分別維持60與50公里的原速限。

蘇花改今年1月通車後，沿途速限最高60公里，用路人抱怨速限太低，尤其春節、228等連續假期，車流量創下新高，民眾抱怨車多時容易塞車，離峰時間車少但速限這麼慢，不小心就超速被開罰。

立法院交通委員會今天邀請交通部官員到花蓮視察，林佳龍受訪時表示，在清明連假期間，公路總局會試辦提速，從60公里提升到70公里。

依據公路總局簡報，試辦時間是4月2日至5日，但並非全線都提速。南澳到和平包括武塔、觀音、谷風隧道，速限由60公里提高到70公里；和平過後，則維持原速限。

林佳龍說，蘇花改是很特別的一條道路，雖然比較方便，但並非高速公路，不同的隧道和路段是不一樣的行車速限。但因為只有單線，為了避免龜速，所以試辦提速，希望用路人注意安全，進出隧道時能保持等速前進，讓行車更順暢安全。