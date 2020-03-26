租賃小客車零收入又不能延貸 請求政府伸援手

新冠肺炎疫情延燒，國民黨今偕同運輸業者代表舉行記者會，表示政府雖提供相關補助跟借貸方案，但仍有其紓困漏洞。例如機場接送或包機旅遊的租賃小客車，他們所辦理車貸的租賃融資公司都屬民營公司，政府無法介入強制給予車貸展延，讓現在「零收入」的車主生計雪上加霜。

文傳會主委王育敏表示，雖然政府已針對民航業者提供相關補助及專案貸款，但紓困方案難免有漏洞，其中許多跟民營租賃融資公司辦理車貸的小客車，全國就有3萬9600台，他們得不到政府的補貼跟車貸展延，銀行也不太敢貸款給他們，生活非常辛苦，希望政府能幫幫忙，提出具體方法協助他們。

全國租賃小客車自救會會長杜金鈜指出，從去年10月陸客不來以後生意就受到很大的衝擊，到現在發生新冠肺炎變成完全零收入，每一位車主都很期待政府的補助政策實施，但租賃融資公司卻以無法配合政府政策為由不願展延，政府也因租賃為民營公司而非銀行體系無法可管，不少車主因此生計陷入困境，盼政府能協助他們展延車貸，編列的紓困金除了納入遊覽車和計程車，也盡可能協助他們渡過難關。

台中市遊覽車商業同業公會理事長張治本表示，遊覽車同樣也面臨車貸展延問題，目前交通部規定先看車主獲得車貸展延款項，再提供利息補貼，但公司狀況好的車輛自然獲得展延的機率較高，反之狀況差、通常更需要利息補貼的車主卻得不到，建議政府能否讓車主憑租賃公司開出的車貸欠款證明，給予利息補貼。

台北城市科技大學觀光系助理教授李奇嶽則建議，立法規範租賃融資公司的放款應法制化，降低設立車行的門檻或比照計程車個人車行的申請，否則銀行已經很難商量借貸，何況是民營的放款公司。