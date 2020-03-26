台灣花卉年產值165億元 國人每年卻僅花300元買花

新冠肺炎疫情延燒，非民生必需品的花卉受創慘重，農委會農糧署表示，花卉市場有三分之二為內銷市場，現在花卉外銷受阻，必須擴大內需，希望消費者可以多採購國產花卉，療癒身心。

農委會農糧署今天舉行花卉推廣記者會，與台灣花店協會合作，提供1萬把精緻高價花材，讓消費者用150元價格帶回家，希望妝點居家，療癒消費者抗疫時的身心。

農委會胡忠一表示，花卉產業與其他蔬菜水果稻米不同，蔬菜水果現階段供應無虞，但是花卉不能加工也不能吃，可是台灣花卉一年種植1萬4374公頃，花卉的主要產地在彰化最多、南投、台中，還有熱帶花卉的屏東、嘉義、台南，幾乎台灣各地都有生產，台灣不僅只是水果王國，也是花卉王國。

胡忠一表示，台灣雖然也是花卉王國，但是台灣人平均每人每年僅花300元在花卉上，主要消費花卉的時候，就是過年買花，2月情人節，清明掃墓，6月鳳凰花開，再來就是10月國際慶典，平時用花的時候，就只有初一十五拜拜時，台灣一年生產這麼多花卉，每人一年卻僅消費300元。這僅是歐美人士的三分之一。

他說，台灣花卉一年產值165億元，一年出口66億元，花卉替台灣賺取了非常多的外匯，主要出口國為日本33%、美國28%、再來是越南、荷蘭、韓國、加拿大、澳洲，但這些國家也同樣都在疫情當中，日韓歐洲都是，花卉出口也因此受到影響。

胡忠一表示，消費端沒辦法著墨時候，生產端生產再多沒有用，也沒辦法做加工，一定要在盛開是拿來欣賞。花卉產業的衝擊，很多國家目前鎖國，飛機航班減半，倉容減少、運費提升，對方國現在也限制外出，整個消費量下降，因此必須過大內需來提升，花卉一年產值165億元，外銷66億元，其他就內銷，占三分之二，因此鼓勵消費者買花用花；農糧署業規劃在北中南戶外場所，舉辦戶外花卉展覽，類似之前的中正紀念堂花毯，鼓勵大家走出戶外，欣賞台灣花卉。