沒掃墓就是不孝？媳婦為防疫掃墓想說NO 醫師教兩招

全球新冠肺炎疫情發燒，台灣確診人數昨(25)日已達235例，兩人死亡。面臨下週即將到來的清明連假假期，有不少人煩惱，是否不返鄉掃墓比較好？對此，包括「柚子醫師」陳木榮及婦產科醫師蘇怡寧，不約而同在臉書呼籲，為了大家好，今年就先不要返鄉了。

對於防疫期間是否還要返鄉掃墓？媳婦的角色可能是最兩難的了。考慮到家中小孩的健康因素，多半父母都不願意冒險，但如何說服長輩根深柢固的觀念，就要靠技巧了。婦產科醫師蘇怡寧建議當媽媽的媳婦，以新冠肺炎對老年人致死率較高的話術梗說服公婆，陳木榮醫師則建議「不要孝順到，全家族的人都下去陪祖先！」

陳木榮昨(25)日在臉書貼文，稱一名媳婦轉述丈夫和婆婆的話：先生「掃墓很重要，全家族每個人都要到」，婆婆則說：「不會那麼倒楣的，不要理由那麼多，如果妳不到，那孫子回來就好，祖先跟親戚都在看，沒去掃墓就是不孝」。坦言這個問題真的好難。認為怎樣就是無法說服長輩沒去掃墓就是不孝的觀念。

陳木榮對此則回覆「先生」，掃墓即是整個家族全員到齊的活動，如果剛好有人已帶有新型冠狀病毒，經過這次掃墓後，「的確有可能把病毒當作紀念品轉送給全家族的人，最糟糕的結局就是『家族全滅』」，若非要掃墓，包括參與的成員及過程也盡量簡單，不要再加重醫療系統的負擔。

對於「婆婆」該如何回應？陳木榮則說：「假設全家族的人都得了新冠肺炎，現今的醫學統計研究都有提到：最容易住加護病房以及死亡的就是老年人及慢性病的人，媳婦跟孫子不回去掃墓，最大的目的就是不希望有任何機會把病毒帶到婆婆身上。因此，保護您的健康，才是媳婦跟孫子不去掃墓的主要原因。」

對此，醫師蘇怡寧也有相同的看法，建議大家清明假期能不移動就不移動，並對被勸要返鄉掃墓的媳婦傳授回應的說法。他指稱，目前新冠肺炎的致死率，70歲以上老人的大概是12.8%，80歲以上老人大概是20.2%，「老人家知道你堅持不回去，是為了他們的安全，這樣多有說服力，也顯得你多孝順啊！」如果老人家再冥頑不靈，可以多加一句：「這兩天我家小孩咳嗽得很厲害，還有點發燒，然後淡淡的交代老人家一句家裡麻煩準備個房間方便隔離。」應能勸老人家「想通」的。

那長輩最難解的「心結」：「沒去掃墓就是不孝」如何勸服他們放下？陳木榮則說，家族中已逝的先人不會見到後代子孫有危險的，如果「地下有知，一定會站在冥河的對岸，不斷搖手著急的叫子孫回去回去，跟子孫說這裡危險不要來，跟子孫說我知道大家孝順的心意，今年沒有來掃墓沒關係。」他呼籲：「千萬不要掃墓掃到全家族的人都直接下去陪祖先。」