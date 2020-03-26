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避免群聚！農委會活動移到戶外 或半開放區域舉行
新冠肺炎疫情全球延燒，國內每天病例數都以兩位數字攀升，中央疫情指揮中心建議，即日起，100人以上的室內活動，以及500以上的戶外集會活動，都建議停辦。農委會今天開始，把活動都搬到半開放空間，避免人員群聚，減少風險。
農委會今天舉行「用花傳幸福 溫馨滿家庭」的花卉促銷活動，過去類似的記者會都在農委會一樓記者室舉行，今天開始，活動移到大廳、半開放空間舉行，一方面農委會大廳現在正進行大型蘭花展示，符合活動主題；另一方面也配合防疫。
農委會表示，農委會的正門、兩側廁門都打開通風，記者會在大廳舉辦，記者座位也採取間隔座位，報到櫃台也移到農委會建築物以外，並備有酒精消毒，與會來賓也必須經過紅外線感測，確認體溫正常才能進入大廳，希望保護與會人員安全，也把疫情風險降到最低。
農委會表示，接下來農業宣導活動、下鄉座談、記者會，也都會依照中央疫情指揮中心的指引進行，未來記者會也會盡量避免在室內舉行。
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