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疫情緊張買束花吧！花店協會推平價花材帶回家療癒身心

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
新冠肺炎疫情嚴峻，重創我國花卉產業，農委會農糧署與台灣花店協會合作，提供1萬份的花材，讓消費者以150元的促銷價格帶回，讓民眾在抗議緊繃時期，能用花卉療癒身心。記者彭宣雅／攝影
新冠肺炎疫情嚴峻，重創我國花卉產業，農委會農糧署與台灣花店協會合作，提供1萬份的花材，讓消費者以150元的促銷價格帶回，讓民眾在抗議緊繃時期，能用花卉療癒身心。記者彭宣雅／攝影

新冠肺炎疫情延燒，由於花卉非民生必需品，在活動幾乎全面停止的情況下，花卉產業受創嚴重，業績衰退至少25%。農委會與台灣花店協會合作，提供1萬份花材，消費者可以用150元價格，到全台合作的50家花店買花，美化環境，也讓民眾抗疫緊繃當下，也能維持好心情。

農委會今天舉辦記者會；除了與台灣花店協會合作提供平價花材，培養台灣的用花人口；也希望趁消費急凍當下，規畫花店從業人員的證照制度，提升花店從業人員的專業能力。

台灣花店協會理事長楊添得表示，怎麼用花，怎麼保存，設計、供應都有一定的專業，日本就有這樣的認證制度，台灣花店的從業人員也應該藉這制度，讓自己的專業能力提升。

楊添得說，現在正是春天、百花盛開的時節，原本消費者若有100種花卉可選，現在則有150種，量多就價跌，加上市場無擴張，花價比去年同期跌25%，影響是長久的，疫情若沒有解除，消費急凍的狀況會持續下去。

他表示，因為新冠肺炎的疫情延燒，大型活動減少或取消、延後，大型的廟會也都取消，沿路的祭祀使用的花也減少了，與去年同期相比減少25%至30%的量。

他說，有些插花班也因為新冠肺炎疫情影響，消費者不用花，第一線花卉工作者訂單少了，影響到整個產業鏈；因此協會才會站出來找方法，希望在低迷的防疫期間，吸引客人到花店來買花回家，讓居家布置美美的，療癒身心。

楊添得說，花店協會的會員有300家，遠到金門、花東、屏東，總計50家花店參與活動，一把市價市價500元以上的花材，讓消費者用150元的促銷價格帶回，鼓勵消費者買花、用花。主要希望能讓產業波動快速平穩下來，也讓國人在抗疫期間療癒身心。

新冠肺炎 疫情

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