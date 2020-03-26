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外交替代役招募開跑 首度招募金融等背景役男
國際合作發展基金會今天表示，國合會一年一度的外交替代役徵選，除了既有項目之外，今年將首度招募具金融、影片創作和圖文設計等專長的役男，4月1日開放申請。
國合會今天發布新聞稿，4月1日起開放今年的外交替代役申請，24日截止，除了歷年既有的農技、醫療、語言及資訊類之外，今年將首度招收具地理、金融、醫學影像、行銷企劃、影片創作及圖文設計等專長役男，共將招募95位赴海外服勤。
國合會表示，我國現行兵役制度義務役僅有4個月的役期，外交替代役則為10個月，服役時間多了一倍以上，儘管時間較長，但去年度仍有許多學生願投入外交替代役的行列，盼透過在我國友邦及友好國家協助執行海外技術合作計畫機會，接受我國駐外人員指導並累積實務經驗提升自身專業技能及競爭力，更因參與國際事務而拓展視野，並培養獨立自主及自信的態度。
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