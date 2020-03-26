外交替代役招募開跑 首度招募金融等背景役男

全球新冠肺炎疫情發燒，台灣確診人數昨(25)日已達235例，兩人死亡。面臨下週即將到來的清明連假假期，有不少人煩惱，是否不返鄉掃墓比較好？對此，包括「柚子醫師」陳木榮及婦產科醫師蘇怡寧，不約而同在臉書呼籲，為了大家好，今年就先不要返鄉了。

2020-03-26 10:32