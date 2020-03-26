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日式英語腔超難懂？他曝英文程度最令人崩潰的是越南
學習外國語言的困難之一是要適應各國口音，很多台灣人認為英檢考試時澳洲口音很難懂，但一名有旅居外國經驗的網友指澳洲腔算是相當容易，最困難的是越南腔。
一名網友在PTT發文討論多益考試，他說聽力的美國腔和加拿大腔都聽的懂，但選項冒出澳洲腔就導致難度三級跳，引起網友熱烈討論各國的英文口音。
一名有豐富國外旅居經驗的網友分析了心目中各國英文腔的難易度。他表示最難懂的是越南腔，因為越南人習慣用自己的拼音系統來唸英文，加上越南的社會風氣非常不國際化，教育也不重視英文，一般人出國機會非常少，生活中幾乎沒英文，是連單字都說不出來的程度，鄉下地方連one,two,three,how are you都沒人聽得懂，英文只有在觀光區且少數有認真學過的人才會，例如服務人員或翻譯。
他再來談到台灣人普遍認為最糟的日本腔，他表示日本人的英文問題是出在心態，他們其實懂英文，癥結在於怕生不敢講，如果用寫的是可以溝通，所以在一個人在日本旅行沒辦法跟當地人聊天，有點孤獨。
第三個談到印度腔，他說自己現在在愛爾蘭，同學有七成都是印度人，到當地快一年了還是很難適應印度腔，印度腔輕重音和長短音不分，而且語速太快，大概是雅思考試的兩倍快，所以印度腔最大問題在速度。
關於其他歐美腔，愛爾蘭腔比想像中好懂、法國腔還好，只是人民不爽講英文，與上述腔調比起來，澳洲腔實在太簡單，如果連澳洲腔都無法適應，大概很難跟外國人溝通了。
他總結，最難的是越南腔，1到10分可以給到10分，日本腔8分，印度腔6分，愛爾蘭3分，英國和澳洲腔為2分，美國腔1分。
他還順帶談到台灣腔，他指出台灣腔其實很重，難度約在6分，台灣人講英文最大的問題是不順和沒語感，講不出完整句子，剛好跟印度腔相反。
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