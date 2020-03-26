鐵道業第一槍！載客率狂跌 高鐵暫緩「說好的」調薪

台灣高鐵公司去年旅運量突破歷年新高，宣布今年3月起對全體員工加薪3.42%，未料受到疫情影響，高鐵昨下午對內發布公告，暫緩辦理調薪計畫。對此，台灣高鐵公司尚未做出回應。

公告指出，新冠肺炎疫情蔓延世界，造成難以想像的空前衝擊，對全球經濟產身深遠且難以預料的負面影響，尤以交通運輸業和觀光旅遊產業首當其衝。高鐵也在此暴風圈中，收入遠低於預期，目前正陸續推動各項開源節流及減班措施，並極力爭取政府紓困補貼，以減緩疫情對公司財務造成的不利影響。

公告內容指出，去年10月25發布今年調薪作業原則時，無法預料到新冠肺炎爆發且日趨嚴重，運量嚴重衰退，收入也大幅下滑。經評估後，目前尚無持續辦理空間及條件，故暫緩進行調薪，待疫情趨緩、營運回穩時再評估辦理。

針對此公告，高鐵企業工會在臉書上表示，員工調薪南柯一夢，白紙黑字終究落空，突然宣布原訂自3月執行調薪，引起員工譁然。

工會說，雖理解公司為控制營運成本，暫緩調薪作業，但不解公司無視防疫期間，各職種員工努力不懈堅守自身崗位，無私地配合高鐵公司之超前防疫政策，犧牲休假和增加輪班的疲勞度，甚至面對有感染風險的第一線接觸，最後換來的是期望落空，對員工士氣打擊甚巨，凝聚之向心力更是狠狠的撕裂殆盡。

工會說，節流不應只會訴求基層員工要「共體時艱」，用輿論道德壓力框住員工的薪資成長，卻不去盤點公司在營運、維修及行銷等等沒效益的開支，更遑論檢討高層薪資。

工會也說，暫緩不應是無止盡的等待，針對「暫緩調薪」之備忘錄，高鐵公司應詳細解釋疫情趨緩要件為何，以及營收回穩的標準為何。

針對工會的呼籲，高鐵目前暫無回應。