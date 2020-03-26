華南雲雨帶對流愈來愈強 鄭明典：要開始注意強降雨

中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，過去幾天仍然是春雨的天氣型態，只是雨帶明顯偏北。還是可以看到華南的雨區一波一波的東移出海，但是對台灣的影響很有限。趨勢上，華南雲雨帶的對流愈來愈強，預告要開始注意強降雨的問題了。

中央氣象局說，今天東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

明天白天鋒面尚未抵達，然而大氣環境較不穩定，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區雲量亦開始增多，但依舊是以多雲到晴、午後山區的局部短暫陣雨為主，除下雨區域外，氣溫亦偏高。

周五晚起至周六鋒面通過及東北季風增強，隨著鋒面過境，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量也多，其中中部以北地區有局部較大雨勢出現的可能；北部及東半部因其後的東北季風影響，高溫有下降趨勢。

周日東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其餘地區天氣還是多雲到晴。

下周一另一鋒面接近，下周二鋒面通過及東北季風稍增強，水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區也有降雨的可能，其餘地區也轉為多雲。

下周三東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，迎風面北部東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周六前及下周一、下周二西半部地區及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度的可能性，尤其清晨機率更高一些，行車及搭機的民眾注意交通資訊。