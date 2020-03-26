把握今明好天氣！ 彭啟明：周五晚起降雨至周六

今天持續穩定的天氣型態，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天中午高溫，可能有機會西半部都突破30度，東半部雲量較多28-30度，這樣類似的天氣會持續周五白天。

不過今天要稍微留意空氣品質，目前中南部不少地方已經到達敏感族群不健康等級，也有些零星測站到達所有族群不健康等級，白天陽光的光化反應，中午過後西半部很多地方可能到達敏感族群不健康等級。

周五下半天開始，新的一波鋒面雲系會逐步接近，晚上開始從北到南逐步轉為有雨的天氣，中部到南部也有短暫雨勢，彭啟明說，但中部以北雨勢會較大，也不排除會有局部雷陣雨，預計這波對流雲系較不穩定，目前已經長江以南有大片對流發展，也伴隨閃電雷擊，不排除接近台灣時有較大雨勢。

他說，這波對流雲系在周六晚間會逐步遠離，接下來周日有個短暫空檔，鋒面後面的東北風會明顯增強，溫度會顯著的下滑，這波雨勢過後的降溫，低溫中部以北會到15-17度，白天高溫約20度，不會很冷，和這幾天相比落差頗大，周四五六日這幾天，白天高溫降10度，低溫約4-5度，會相當有感的降溫。

彭啟明表示，下周也有好幾波系統會東移接近，很典型春天的特色，變化很快，變動度也很高，整體而言，延續到清明連假，會有點清明時節雨紛紛的感受，不是每天都下雨，也都有間歇性，要看哪幾天會有雨勢，就得拉短預測時間，每天預測和昨天的變動度都頗高。