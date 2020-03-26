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明晚中部以北轉冷 吳德榮：注意氣溫劇烈變化
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天暖氣團影響，各地多雲時晴，白天熱早晚微涼，東半部偶有局部降雨的機率；明天午後近山區局部陣雨的機率提高。
今、明兩天金、馬易受平流霧影響，中南部晨間亦有輻射霧發生的機率。北部19至32度、中部19至31度、南部18至32度、東部18至31度。
明晚或周六凌晨起鋒面通過、東北季風南下；中部以北及東半部轉有局部陣雨，中部以北氣溫將明顯下降、天氣轉冷，北台灣部分平地降至14度左右，注意氣溫劇烈變化；其他地區雲量略增、氣溫稍降。
周六下午起東北季風漸轉乾，降雨漸減緩。周日各地多雲時晴，各地白天舒適、早晚仍微冷；東半部偶有零星降雨的機率。
下周一天氣有空檔，東北風減弱，氣溫回升，西半部多雲時晴，東半部偶有零星降雨的機率。下周二東北風略增強，北部、東半部有局部雨；下周三降雨往中部擴展、東半部有局部雨，其他地區多雲時晴。
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